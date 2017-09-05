رئيس يوبيسوفت ومديرها العام يعلن عن الأستوديو الجديد

رئيس يوبيسوفت ومديرها العام يعلن عن الأستوديو الجديد
Photo Credit: راديو كندا

فرع جديد ليوبيسوفت العملاقة في كيبيك

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 5 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعلنت شركة يوبيسوفت العملاقة لتصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية عن افتتاح استديو جديد لها في منطقة ساغني، في شمال شرق كيبيك، سيوفر مئة وخمسا وعشرين فرصة عمل جديدة. ورصدت للمشروع مبلغ مئة وخمسة وثلاثين مليون دولار للسنوات العشر المقبلة.

وأعتبر رئيس الشركة الفرنسية ومديرها العام، الذي جاء خصيصا إلى كيبيك للإعلن عن المشروع ، إيف غيلمون، أن المشروع يشكل أهم خطة تنموية في كيبيك منذ عشرين عاما.

رئيس حكومة كيبيك يتحدث خلال الإعلان
رئيس حكومة كيبيك يتحدث خلال الإعلان © راديو كندا

وأعلن أن الشركة ستكون بحاجة إلى مصممي ألعاب ومبرمجين ورسامين بمستوى عال، ذلك أن أكبر تحد يواجه شركات إنتاج الألعاب الإلكترونية هو إيجاد مصممين مهرة، وهو أمر بات صعبا في المدن الكبرى كمونتريال وكيبيك.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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