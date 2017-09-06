مانيتوبا: حظر التدخين يشمل السيجارة الالكترونيّة

أعلنت حكومة مانيتوبا تمديد حظر التدخين المفروض على السيجارة التقليديّة في الأماكن العامّة ليشمل السيجارة الالكترونيّة.

وقد أجرت لهذه الغاية تعديلات على القانون المتعلّق بحماية غير المدخّنين.

ويقول وزير الصحّة في المقاطعة جيري غورتزن إنّ شعبيّة السيجارة الالكترونيّة تزداد باستمرار منذ سنوات ويقبل عليها الشباب بصورة ملحوظة.

وتشمل الاجراءات الجديدة حظر بيع السجائر الالكترونيّة إلى من هم دون الثامنة عشرة من العمر.

دخان منبعث من السيجارة الالكترونيّة © PC / Nam Y. Huh

ويُحظر استخدامها في الأماكن المغلقة وفي كلّ الأماكن التي يشملها حظر السيجارة التقليديّة.

ومن المقرّر أن يبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارا من مطلع تشرين الأوّل اكتوبر المقبل.

وكانت دراسات قد أظهرت أنّ استنشاق الدخان السلبي المنبعث من السيجارة الالكترونيّة مضرّ للصحّة حتّى ولو كان ذلك بدرجة أقلّ بقليل من السيجارة التقليديّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)