بريتيش كولومبيا: بحث في مرحلة ما بعد حرائق الغابات

ترأسّت وزيرة الخدمات العامّة الكنديّة كارلا كوالترو اجتماعا في فانكوفر للبحث في المضاعفات الناجمة عن حرائق الغابات التي تجتاح مقاطعة برتيش كولومبيا منذ شهر نيسان ابريل الفائت.

وشارك في الاجتماع كلّ من وزير الأمن العام في المقاطعة مايك فارموورث ووزير الغابات دوغ دونالدسون.

وبحث المجتمعون في الأوضاع التي آلت إليها عمليّات إجلاء مواطنين عن منازلهم وقراهم، ومضاعفات حرائق الغابات على السكّان الأصليّين في بريتيش كولومبيا، وعلى قطاعات الزراعة والصناعة ولا سيّما صناعة الأخشاب.

كما بحثوا في كيفيّة تطبيق الاتّفاق الفدرالي المحلي حول المساعدة الماليّة في حالات الكوارث.

ويحصل المنتجون الزراعيّون بموجب الاتّفاق، على مساعدة بقيمة 20 مليون دولار لسدّ النفقات الإضافيّة التي تسبّبت بها حرائق الغابات.

وتقدّم اوتاوا 60 بالمئة من هذه الموازنة في حين تقدّم حكومة المقاطعة ال40 بالمئة الأخرى.

وما زال هنالك 162 حريق غابات مستعرة في بريتيش كولومبيا، من بينها 4 حرائق اندلعت مطلع الأسبوع.

ويشارك 3800 شخص تدعمهم 182 مركبة جويّة في مكافحة الحرائق.

وقضت النيران على نحو مليون ومئة وخمسين ألف هكتار وبلغت كلفة إخمادها حتّى الآن نحوا من 465 مليون دولار.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)