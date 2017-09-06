هارفي يرفع سعر البنزين في مونتريال

ارتفع سعر ليتر البنزين في مدينة مونتريال بصورة غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات ليصل إلى 1،42 دولارا لليتر الواحد.

وكان سجل ارتفاعا نهاية الأسبوع الفائت جراء الإعصار هارفي الذي ضرب تكساس، فبلغ 1،35 دولارا لليتر ومن ثم تراجع مطلع الأسبوع ليعاود الارتفاع مجددا صباح اليوم الأربعاء.

وعزا الخبراء هذا الارتفاع إلى توقف عدة مصاف لتكريره في تكساس ما قلص حجم التكرير في الولايات المتحدة بنسبة عشرين بالمئة، لكن أربعين بالمئة فقط من البنزين المستهلك في مونتريال مصدره الولايات المتحدة.

محطة بنزين في تكساس دمرها إعصار هارفي © راديو كندا

وبلغ أعلى سعر لليتر البنزين في كبريات المدن الكندية على الشكل التالي:

فانكوفر: 1،44 / كلغاري: 1،11 / وينيبغ: 1،07 / تورونتو: 1،36 / مونتريال: 1،42 /هاليفكس: 1،19

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية