كيبيك: لا ازدواجية في عمل ضباط الأمن

تعتزم حكومة مقاطعة كيبيك أصدار قانون يمنع ازدواجية الوظيفة لضباط كافة الأجهزة الأمنية في المقاطعة.

هذا ما أعلنه اليوم وزير الأمن العام الكيبيكي مارتان كواتو في إطار الاستشارات العامة حول إلزام الشرطة بارتداء زيها العسكري، وعبر عن أمله بالتوصل إلى إدخال أحكام تشريعية تفرض على الضباط ذوي المراكز الإدارية أحادية الوظيفة أي عدم العمل في أي قطاع آخر خارج أجهزة الشرطة وقال:

سيارات تابعة لشرطة مونتريال © راديو كندا

"في هذا الإطار، لن يسمح لعناصر الشرطة وضباطها بالعمل في وظيفة أخرى ما لم يحصلوا مسبقا على إذن خاص من قيادة وحدتهم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية