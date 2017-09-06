الشاعر سعيد الحاج

الشاعر سعيد الحاج
Photo Credit: الشاعر سعيد الحاج

قراءة في الشعر العامي اللبناني

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 6 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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سعيد الحاج، مواليد الأشرفية، بيروت، هاجر الى كندا في عمر ١٦ سنة،،حافظ على لغته الأم، ،اعتلى المنبر وهو في ١٧،سنة،، وأحيا عدة مناسبات اجتماعية،،في كندا واميركا الى أن كان اول من مثّل لبنان في اسبانيا عام ١٩٩٥. أسّس في كندا جوقة زجلية تحت اسم "جوقة لبنان الاخضر"،شاركه عدد كبير من شعراء المهجر،،عاد الى لبنان وشارك وعاصر شعراء كبار وجوقات عديدة الى ان أسّس جوقته الخاصة تحت عنوان "جوقة عرزال الجبل".

غلاف ديوان زوادة سهر
غلاف ديوان زوادة سهر © سعيد الحاج

أصدر ديوانه الاول ( جناين حلا ) في لبنان عام ٢٠٠٦، عاد الى كندا وأصدر اسطوانته الشعرية ( حُبيّات ) عام ٢٠١١، وفي عام ٢٠١٣، أصدر ديوانه الثاني ( زوّادة سهر )، وفي عام ٢٠١٦، أصدر ديوانه الذي يتضمن كتابين : ( رباب النهر )، ( غفوة حرف ).

شارك وأحيا عدد كبير من المؤتمرات الثقافية وحصل خلالها على ألقاب عديدة منها وهو حاليًا مقيم في مدينة غاتينو ، كيبك، المحاذية للعاصمة الفيديرالية أوتاوا.

الأسطوانة
الأسطوانة © سعيد الحاج

حاصل على شهادة الماجستير في الادب الانكليزي ودبلوم في اللاهوت.

وهو ضيفنا اليوم في مقابلة هاتفية أجريتها معه حول مساره الأدبي ودواوين شعره المنظوم بالعامية اللبنانية:استمعوا

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فئة ثقافة وفنون

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