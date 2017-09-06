بنك كندا يرفع الفائدة الأساسية إلى 1% والدولار الكندي يثب سنتاً

أعلن اليوم بنك كندا (المصرف المركزي) رفع معدل الفائدة الأساسي، المعروف أيضاً بفائدة ليلة واحدة، من 0,75% إلى 1%، عازياً قراره إلى الأداء الجيد للاقتصاد الكندي.

"فاقت المعطيات الاقتصادية الأخيرة التوقعات، ما يدعم وجهة نظر المصرف (المركزي) بأن النمو في كندا يصبح أكثر شمولاً ومكتفياً ذاتياً"، قال بنك كندا في بيان شارحاً قراره، مضيفاً أن "النفقات الاستهلاكية لا تزال صلبة وأنها مدعومة من الاتساع الكبير والمتواصل لسوق العمل والمداخيل".

ويأتي قرار بنك كندا اليوم بعد أقل من أسبوع على صدور بيانات اقتصادية قوية أظهرت ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الفعلي في البلاد في حزيران (يونيو) الفائت لشهر ثامن على التوالي، وبلوغ نسبة النمو في النصف الأول من العام الحالي 3% وفق وتيرة سنوية، وهي أعلى نسبة نمو نصف سنوي للاقتصاد الكندي منذ عام 2002.

مقر بنك كندا في أوتاوا (أرشيف) © Radio-Canada

وكان بنك كندا قد رفع معدل الفائدة الأساسي من 0,50% إلى 0,75% في 12 تموز (يوليو) الفائت، عازياً قراره أيضاً إلى الأداء الجيد للاقتصاد الكندي. وكانت تلك أول مرة يرفع فيها بنك كندا الفائدة الأساسية منذ أيلول (سبتمبر) 2010.

ولمعدل الفائدة الأساسي تأثير على الفوائد التي يسددها المستدينون، كالفائدة العقارية المتغيرة، وعلى الفوائد التي يجنيها المدخرون.

وعقب إعلان بنك كندا رفع الفائدة الأساسية سجل الدولار الكندي ارتفاعاً قوياً وتجاوز سعره لفترة محدودة عتبة الـ82 سنتاً أميركياً قبل أن يغلق الجلسة على 81,79 سنتاً أميركياً، أي بزيادة 0,97 سنت أميركي عن سعر إغلاقه جلسة أمس.

وهذه أول مرة يغلق فيها الدولار الكندي فوق عتبة الـ81 سنتاً أميركياً منذ 26 حزيران (يونيو) 2015. أما معدل سعره لجلسة اليوم برمتها فبلغ 81,54 سنتاً أميركياً، أي بزيادة 0,71 سنت أميركي عن معدل سعره لجلسة أمس.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / سي بي سي / راديو كندا الدولي)