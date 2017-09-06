جلسة العمل الـ46 للجنة الدولية للتغيرات المناخية في مونتريال

بدأت اليوم في مونتريال جلسة العمل الـ46 للجنة الدولية للتغيرات المناخية وتستمر لغاية يوم الأحد.

وينكب المشاركون في الجلسة على وضع الخطوط العريضة للتقرير السادس للجنة الذي من المقرر أن يصدر عام 2022.

ووجهت وزيرة البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الكندية كاثرين ماكينا كلمة ترحيب بالمشاركين في الجلسة أعادت فيها التأكيد على ثقة حكومة جوستان ترودو الليبرالية بالأبحاث العلمية حول المناخ.

وزيرة البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الكندية كاثرين ماك كينا متحدثة في مجلس العموم (أرشيف) © CP / Adrian Wyld

يُذكر أن التقرير الخامس للجنة ساهم في بروز وعي عالمي حول التغيرات المناخية، الأمر الذي أفضى في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق باريس للمناخ في نهاية عام 2015.

وتضم اللجنة الدولية للتغيرات المناخية نحواً من 2500 عالِم من 195 بلداً حول العالم.

(وكالة الصحافة الكندية)