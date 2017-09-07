اوتاوا: حزب المحافظين المعارض يستعدّ للدورة البرلمانيّة الخريفيّة

يعقد زعيم حزب المحافظين المعارض اندرو شير اجتماعا مع نوّاب حزبه للبحث في القضايا الملحّة التي سيطرحها المحافظون خلال الدورة البرلمانيّة الخريفيّة التي تبدأ في الثامن عشر من شهر أيلول سبتمبر الجاري 2017.

ويبحث المجتمعون خلال اللقاء المنعقد في وينيبيغ عاصمة مقاطعة مانيتوبا في شؤون الاقتصاد والضرائب التي يضعها الحزب في اولويّاته.

وكان المحافظون قد انتخبوا اندرو شير زعيما جديدا للحزب في الرابع والعشرين من شهر أيّار مايو الفائت.

مجلس العموم الكندي © Bibliothèque du Parlement

وقام شير بجولة في مختلف أنحاء كندا خلال الصيف ويقول الحزب إنّه سيكون بإمكان الكنديّين التعرّف إليه اكثر مع افتتاح الدورة البرلمانيّة.

ويعارض المحافظون خطّة الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو لتعديل النظام الضريبي في البلاد.

و من بين الاجراءات التي يبحث فيها الليبراليّون، إلغاء تجزئة المداخيل بين الوالدين في الأسر الميسورة وهو إجراء اتّخذته حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر.

ويتيح الاجراء لصاحب المدخول الأعلى من الوالدين تخفيض مدخوله السنوي الخاضع للضريبة بنسبة معيّنة.

و من شأن هذا الاجراء حسب قول المحافظين، أن يحدّ من قدرة أصحاب المؤسّسات المتوسّطة والصغيرة الحجم على إعادة الاستثمار في مؤسّساتهم.

ويعتزمون التركيز بصورة خاصّة على هذه المسألة خلال جلسات النقاش في مجلس العموم الكندي.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)