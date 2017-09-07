كيبيك: ارتفاع كبير في الاجازات المرضيّة في منطقة اوتاوي

سجّل مركز الصحّة والخدمات الاجتماعيّة المتكاملة في منطقة اوتاوي في غرب مقاطعة كيبيك ارتفاعا ملحوظا في عدد الاجازات المرضيّة لموظّفيه حسب معلومات حصل عليها راديو كندا.

ولا تشمل البيانات تلك حوادث العمل والاجازات بدون رصيد وإجازات الأمومة والأبوّة ولكنّها تتضمّن الاجازات بسبب الارهاق النفسي والمهنيّ.

وارتفعت نسبة الموظّفين المستفيدين من تعويض الاجازة بنسبة 40 بالمئة منذ خمس سنوات.

وكان 700 موظّف من كلّ مجالات العمل في المركز في إجازة مرضيّة في نهاية شهر آذار مارس الماضي، مقارنة ب 500 موظّف خلال الفترة نفسها قبل خمس سنوات.

وتستمرّ نسبة الموظّفين الذين أخذوا إجازة مرضيّة طويلة الأمد في الارتفاع، ويعاني 39 بالمئة منهم من مشاكل نفسيّة.

ممرّضة تعطي لقاح الانفلونزا لأحد الأشخاص © Radio-Canada

وتزداد حدّة المشكلة نظرا لعدم استبدال الموظّفين المرضى، وثمّة 150 وظيفة شاغرة في مركز الصحّة والخدمات الاجتماعيّة في اوتاوي.

وتقول لين بلانت مديرة اتّحاد الصحّة المهنيّ في كيبيك لمنطقة اوتاوي إنّ عبء العمل مرتفع ويضطرّ الموظّفون للعمل لساعات إضافيّة.

ولا ينفرد مركز اوتاوي في هذه المشكلة التي تعانيها العديد من مراكز الصحّة في كيبيك.

وقد أصدرت حكومة المقاطعة توجيهات جديدة الشهر الماضي تدعو فيها كافّة المراكز الصحيّة لوضع برنامج دعم وإعادة اندماج في محيط العمل لموظّفيها بحلول نهاية العام المقبل 2018 .

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)