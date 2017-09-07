الفنّانة غادة درباس: “دراسة الموسيقى تصقل الموهبة”

غادة درباس فنّانة كنديّة عربيّة شابّة متألّقة في عالم الفنّ والغناء وصاحبة صوت دافئ وجميل وموهبة فذّة.

بدأت قصّة غادة درباس مع الموسيقى والغناء في سنّ مبكّرة، وكبرت في كنف عائلة يتمتّع العديد من أفرادها بصوت جميل.

شاركت في برنامج تلفزيوني للهواة الصغار عندما كانت في التاسعة من عمرها وأثار أداؤها الاعجاب.

تعلّمت العزف على البيانو وتابعت دراسة في الايقاعات الشرقيّة والموسيقى الأندلسيّة.

تؤمن غادة درباس بأنّ موهبة الفنّان تكمّلها دراسته للموسيقى وفنون الغناء، وتؤدّي بإتقان ألوانا عديدة من الغناء، من الموّال اللبناني إلى اغنيات كوكب الشرق أم كلثوم والموشّحات الأندلسيّة وسواها.

رغم متابعتها دراسة في الاقتصاد وعلوم الكومبيوتر وممارستها العمل، إلاّ أنّها تخصّص الكثير من وقتها لفنّها وتحيي حفلات للمهاجرين من أبناء الجاليات العربيّة في كندا والولايات المتّحدة.

وقد أحبّ الجمهور صوتها الدافئ والألوان المختلفة من الغناء التي تؤدّيها بتقنيّة عالية، ووسّعت الفنّانة نطاق نشاطها إلى العديد من الدول العربيّة ومن بينها لبنان والمغرب وفي مصر حيث شاركت عام 2006 في مهرجان الاسكندريّة الدولي وغنّت على أعرق مسارح العالم العربي.

اجريت مقابلة مع الفنّانة غادة درباس وسألتها عن مسيرتها الفنيّة وطموحاتها ومشاريعها المستقبليّة.