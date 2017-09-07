طفل يقطع مئة كلم سيرا لقضية إنسانية

قام الطفل سام ماك كيل، البالغ من العمر سنتين، بتحدي السير على الأقدام مع أهله مسافة مئة كلم في مئة يوم، وذلك لدعم المؤسسة الكندية للكلى.

وقالت والدته، كيرستين ليهمان، التي رافقته سيرا على الأقدام، إن الكثير من المشككين سألوها كيف سيتمكن طفل في الثانية من عمره بقطع مسافة كلمتر يوميا، وسيجدون الجواب قريبا عندما يكتشفون بأنه قطع الكلمتر الثامن والتسعين برفقة وزيرة الصحة في ألبرتا سارة هوفمان.

ويعتزم الطفل قطع الأمتار الأخيرة من مسافة المئة كلم نهاية هذا الأسبوع في كالغاري – ألبرت، وسط كندا الغربي.

يذكر أن أسرة الطفل مهتمة بمسألة منح الكلى لكون عدد من أفرادها تلقوا زرع الكلى ما غيّر مسار حياتهم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية