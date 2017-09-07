أونتاريو: إحصاء على أساس عرقي

تعتزم حكومة مقاطعة أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية في وسط الشرق، القيام بإحصاء طلاب المقاطعة على أساس انتمائهم العرقي ، ويهدف المشروع الذي يثير الجدل إلى رفع نتائح التحصيل

الدراسي وتقليص التسرب المدرسي والاستجابة لمتطلبات الطلاب المنتمين إلى جاليات إتنية والحؤول دون تقوقعهم .

وأكدت وزيرة التربية في المقاطعة ميتزي هنتر "أن الوضع الحالي لم يعد مقبولا لأن عدة تجمعات إتنية لا تتمتع بالدعم اللازم".

وكانت بعض مدارس تورونتو واجهت مزاعم وتهما بالعنصرية خلال السنوات القليلة الماضية كما أفادت دراسة صادرة عن جامعة يورك أن نسبة توقيف الطلاب السود عن الدراسة هي أعلى بكثير مما هي عليه بالنسبة لسائر الطلاب.

وزيرة التربية في أونتاريو © Radio-Canada/Frédéric Pepin

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية