الروهينغا: سفير كندي سابق ينتقد صمت أونغ سان سو تشي

رأى السفير السابق لمكتب حرية المعتقد الديني في كندا (Canada's Office of Religious Freedom)، أندرو بينيت، أن التزام الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي الصمت إزاء أعمال القمع والعنف اللاحقة بالمسلمين الروهينغا في بلدها جعلها تضيع فرصة الإفادة من منصبها للتنديد بما تتعرض له هذه الأقلية من مواطنيها.

وتتعرض أونغ سان سو تشي لانتقادات واسعة بسبب هذا الصمت، ووقّع مئات آلاف الأشخاص حول العالم عريضة تطالب بأن تُسحب منها جائزة نوبل للسلام.

وقالت اليوم منظمة الأمم المتحدة إن أكثر من ربع مليون شخص معظمهم من اللاجئين الروهينغا دخلوا بنغلادش منذ اندلاع دوامة العنف الأخيرة في بورما في تشرين الاول (أكتوبر) الفائت. ومن جهتها قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحواً من 150 ألفاً من الروهينغا فروا إلى بنغلاديش منذ 25 آب (أغسطس) الفائت.

الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي خلال لقائها رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في أوتاوا في 7 حزيران (يونيو) الفائت © Lars Hagberg/AFP/Getty Images

وفازت أونغ سان سو تشي بجائزة نوبل للسلام عام 1991 فيما كانت قيد الإقامة الجبرية التي فرضتها عليها السلطات العسكرية الحاكمة في بلدها، ولم تتمكن من الحضور الى أوسلو لإلقاء خطاب تسلمها الجائزة سوى في عام 2012.

وأونغ سان سو تشي حائزة أيضاً على الجنسية الكندية الفخرية، وذلك عام 2007 عندما كانت لا تزال معتقلة في بلدها على خلفية نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

(وكالة الصحافة الكندية / أ ف ب / راديو كندا الدولي)