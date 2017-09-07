إدمونتون تقرر التخلي عن الباصات العاملة على الديزل

أعلنت مؤسسة النقل العام في إدمونتون عزمها التوقف عن شراء حافلات ركاب تعمل على الديزل والاكتفاء بشراء حافلات تعمل على الكهرباء في غضون ثلاث سنوات.

"إنه هدف، بالتأكيد"، قال أحد إدي روبار، أحد كبار المسؤولين في مؤسسة النقل العام في إدمونتون، يوم الثلاثاء لموقع "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية).

وأوضح روبار أن بلدية إدمونتون أجرت اختباراً لحافلات كهربائية الشتاء الفائت وأن النتائج كانت إيجابية.

وأضاف روبار أن البلدية تبحث عن حافلات بإمكانها السير مسافة 500 كيلومتر على الأقل دون شحن إضافي لبطارياتها.

اثنتان من حافلات الركاب التابعة لمؤسسة النقل العام في إدمونتون (أرشيف) © هيئة الإذاعة الكندية

(سي بي سي)