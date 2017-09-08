كوكبة من الأفلام العربية في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

إنطلقت أمس الخميس في السابع من أيلول/سبتمبر فاعليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في نسخته الحادية والأربعين ويستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري علما أن ليس هناك تاريخ محدد للمهرجان، وهو ينطلق في كل عام في الخميس الأول بعد عيد العمل في البلاد، وهذا الأخير يصادف في كل عام في الأثنين الأول من شهر أيلول/سبتمبر!

يعرض مهرجان تورنتو السينمائي الدولي هذه السنة عددا أقل من الأفلام مما كان عليه العام الماضي، عشرون بالمائة أقل من الأفلام ويبلغ إجمالي عدد الافلام التي ستعرض 260 فيلما تتوزع بين أفلام روائية طويلة وقصيرة وأفلام وثائقية من مختلف دول العالم علما أن غالبية هذه الأفلام تعرض لأول مرة ومنها أفلام انتهى للتو عرضها في مهرجان البندقية الذي يمهد لمهرجان تورنتو.

وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان تورنتو هو الثاني من حيث الشهرة للمهرجانات السينمائية الدولية بعد مهرجان كان السينمائي الذي يقدم في شهر أيار/مايو من كل عام، ولعل مهرجان تورنتو يشكل بوابة الدخول الأخيرة إلى ترشيحات جوائز الأوسكار وغالبا ما تفوز بالأوسكار أفلام كانت توّجت في مهرجان المدينة الكندية الملكة!

أفلام عربية وواحد منها في المسابقة الرسمية:

يقدم مهرجان تورنتو فيلما بتوقيع السينمائي اللبناني زياد دويري بعنوان: The Insult الإهانة أو "القضية رقم 23" الذي أعلنت الحكومة اللبنانية أمس ترشيحه لجوائز الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي!

هذا الفيلم قوبل باستحسان كبير في مهرجان البندقية في إيطاليا مؤخرا حيث شارك في المسابقة الرسمية، ويعرضه مهرجان تورنتو في فئة "سينما العالم المعاصرة".

فيلم الإهانة لزياد دويري © موقع السينمائي زياد دويري

في فئة "العروض الخاصة"، يقدم مهرجان تورنتو في عرض أول فيلم "الشيخ جاكسون" للسينمائي المصري عمرو سلامة من بطولة أحمد الفيشاوي.

السينمائي المغربي نبيل عيوّش يدخل في المسابقة الرسمية بفيلمه الجديد بعنوان: "رازيا" Razzia وهو فيلم يسلّط الضوء على الفوارق الاجتماعية في المجتمع المغربي من خلال خمس قصص القاسم المشترك فيها هو تفشي قيم التعصب والأصولية في المجتمع المغربي والجهل ورفض تقبّل الآخر بكل اختلافاته، هذا الفيلم يدخل في المنافسة مع نتاجات هوليوودية ضخمة فهل سيملأ مكانه وما ترى تكون حصته في هذا المهرجان الذي يقول فيه الجمهور كلمته وهو الذي يختار الفيلم الفائز إذ إن ميزة مهرجان تورنتو أنه ليس فيه لجان تحكيم وإنما الكلمة الفصل هي لعشاق الفن السابع من عامة الناس!