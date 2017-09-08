اونتاريو: مجلس للماريجوانا يبصر النور قريبا في المقاطعة

تعتزم حكومة اونتاريو إنشاء مجلس للماريجوانا يتولّى إدارة بيع هذه المادّة وتوزيعها في ستين محلاّ ستفتح أبوابها في المقاطعة.

ومن المتوقّع أن ترفع المقاطعة السنّ القانونيّة لشراء الماريجوانا إلى 19 عاما بدل الثمانية عشر عاما وهي السنّ الأدنى التي أوصى بها تقرير مجموعة العمل حول الماريجوانا التابعة للحكومة الفدراليّة.

كما أنّ حكومة اونتاريو ستعمد إلى إقفال المحلاّت التي تبيع الماريجوانا بصورة غير شرعيّة في المقاطعة في غضون اثني عشر شهرا.

وستكون محلاّت بيع الماريجوانا مستقلّة عن محلاّت بيع الكحول التي يديرها مجلس الرقابة على الكحول في المقاطعة، LCBO.

ومن المقرّر أن يدخل مشروع القانون المتعلّق بتشريع الماريجوانا في كندا حيّز التطبيق صيف العام المقبل 2018.

(راديو كندا لالدولي/ راديو كندا)