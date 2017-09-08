الإعصار ايرما: القوّات الكنديّة جاهزة للمساعدة

وضعت البحريّة الكنديّة الفرقاطة سانت جونز الراسية في مرفأ هليفكس على أهبة الاستعداد تحسّبا لمساعدة المناطق التي يجتاحها الإعصار إيرما في الكاريبي.

وكانت الفرقاطة تجري مناورات تأهيل في إطار عمليّة "رياشورنس" Reassurance عندما تمّ توجيهها نحو مرفأ هليفكس لتزويدها بالمزيد من الامدادات الانسانيّة ولتنقل مروحيّة من طراز سي كينغ تابعة للقوّات الكنديّة.

"القوّات المسلّحة الكنديّة في حالة ترقّب قصوى وتتابع الوضع عن كثب قالت الناطقة باسم هذه القوّات جيسيكا لاميراند".

ويشارك طاقم الفرقاطة في حال انتشاره في المناطق التي يجتاحها الإعصار ايرما، في عمليّات إنسانيّة من بينها تكرير المياه وتوفير العناية الصحيّة الأوليّة والمساعدة في دعم البنى التحتيّة بانتظار أن تتولّى الحكومات المحليّة إعادة البناء.

ولن تشارك الفرقاطة في أعمال الاغاثة إلاّ في حال طلبت إحدى الدول التي يجتاحها الاعصار المساعدة وأعطت الحكومة الكنديّة الموافقة عليها.

وقد عادت الفرقاطة سانت جونز قبل بضعة أسابيع من مهمّة كانت تقوم بها في البحر المتوسّط.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)