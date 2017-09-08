الشرق الكندي يرسل دفعة جديدة من رجال إطفاء إلى بريتيش كولومبيا

وصلت وحدة جديدة من رجال الإطفاء كانت قد غادرت من مقاطعة نيوبرزويك في الشرق الكندي، إلى مقاطعة بريتش كولومبيا في الغرب الكندي من أجل المساعدة في مكافحة حرائق الغابات المستعرة هناك.

تنضم الوحدة الجديدة المؤلفة من ستة عشر رجل إطفاء من نيوبرنزويك وخمسة آخرين من نيوفوندلاند واللابرادور في الشرق الكندي أيضا إلى فرق رجال الإطفاء من المقاطعات الأطلسية التي كانت قد وصلت سابقا إلى هناك.

ووصل فريق رجال الإطفاء مساء أمس إلى مدينة كاملوبس Kamloops الواقعة جنوب مقاطعة بريتش كولومبيا.

وحدات من رجال الإطفاء تشارك في عمليات إطفاء الحرائق المستعرة في غابات بريتش كولومبيا © CBC

وتجدر الإشارة إلى أنه الفريق الثالث عشر من رجال الإطفاء الذي يغادر نيوبرنزويك باتجاه بريتيش كولومبيا التي تستعر فيها حرائق الغابات منذ بداية هذا الصيف.

وهناك نحو 160 حريقا مستعرا حتى هذه اللحظات في هذه المقاطعة المطلّة على المحيط الهادي وقد اجتاحت الحرائق إلى الآن نحو 11500 كيلومتر مربع من الغابات!