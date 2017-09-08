شربل روحانا: الوحي كالحب فرحٌ غدّار

يصل الفنان اللبناني شربل روحانا إلى كندا أواخر شهر تشرين الأول/أوكتوبر المقبل حيث يحيي حفلتين موسيقيتين، واحدة في مدينة تورنتو والثانية في مدينة مونتريال.

ولعلّها ليست المرّة الأولى التي يأتي فيها هذا الموسيقار المخضرم إلى كندا إذ سبق له أن أحيا عدة حفلات في مونتريال بدعوة من مهرجان العالم العربي في هذه المدينة الكوسموبوليتية ولكنها المرة الأولى التي يأتي فيها بدعوة من الأوركسترا الكندية العربية.، التي تقدم مهرجان الفنون والموسيقى العربية في كندا بالتعاون مع مهرجان العالم العربي ويبدأ في الثامن والعشرين من تشرين الأول/ أوكتوبر المقبل لغاية الثاني عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.



في الحوار الذي أجريته معه عبر الهاتف من بيروت اليوم تحدث ضيفي عن جهله لسر الوحي والإلهام لديه وقال بأن الوحي على غرار الحب هو فرح غدّار يأتي من حيث لا نعلم ويذهب أيضا من دون استئذان!

وعن الموسيقى في حياته وكيف دخل إليها، يجهل أيضا شربل روحانا الأسباب وكل ما يتذكره أنه صغيرا سئل عن المهنة التي يريد امتهانها أجاب من دون تفكير: الموسيقى من دون أن يعي كل أبعاد هذه المهنة أو ما هي! يقول شربل روحانا: الصحيح والمزبوط قد يكتبه كثيرون ولكن دور المبدع لا يقتصر على القول الصحيح والتأليف الموسيقي المدوزن فحسب وإنما عليه أن يكتب جملة صحيحة وممتعة، وهنا تكمن الصعوبة!

عن علاقته بالفنان مرسيل خليفة الذي انضم محدثي إلى فرقته "الميادين" طيلة عشر سنوات ليكمل طريقه بعد ذلك منفردا، يقول شربل روحانا:

إن طبيعة الحياة تقضي بأن يذهب كل واحد منا في هذه الحياة بالاتجاه الذي يجده مناسبا له، فأنا عندما وجدت ما يشبهني خارج فرقة ميادين تركتها وانتقلت إلى مسار آخر...تربطني بمرسيل علاقة صداقة وعلاقة القرابة التي هي تحصيل حاصل وفنيا يكّمل واحدنا الآخر ومرسيل اليوم يتلمذ أولادي وكل موهبة جديدة أكان عند آل خليفة او آل روحانا...

المزيد من التفاصيل في هذا الحوار الذي تستمعون إليه تاليا: