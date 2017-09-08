المتهم بالاعتداء على مسجد كيبيك أمام المحكمة للمرة الثالثة

مَـثـل المتهم بالاعتداء على مسجد كيبيك الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص، ألكسندر بيسونيت أمام محكمة كيبيك اليوم الجمعة للمرة الثالثة في جلسة استغرقت حوالي الساعة قدم خلالها الادعاء العام المعطيات المعلوماتية التي جمعتها الشرطة الملكية الكندية في هذا الملف. وأكد الادعاء استعداده لتحديد موعد التحقيقات التمهيدية خلال الجلسة المقبلة التي تم تحديدها في الثاني من الشهر المقبل حتى يتمكن الادعاء من إنهاء مرحلة كشف الأدلة .

بوفلجة بن عبد الله © راديو كندا

وأعلن السيد بوفلجة بن عبدالله، نائب رئيس المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك : "سنبقى مترقبين، وكنا نعتقد أن تقديم الأدلة سينتهي في جلسة اليوم، وخاب أملنا، فعائلات الضحايا أصيبت بالتعب جراء هذا الانتظار ويجب أن يوضع حد له".

وفي سياق متصل، سيستمع القاضي اليوم إلى الحجج التي ستقدمها هيئة الإذاعة الكندية ووسائل إعلام أخرى لتمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق المتعلقة خاصة بالمعلومات التي أفضت إلى توقيف المتهم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية