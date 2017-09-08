أونتاريو: إنشاء 150 مركزا لبيع المارجوانا

أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو اليوم عن عزمها على فتح ما لا يقل عن مئة وخمسين مركزا لبيع الماريجوانا الترفيهية مع حلول العام 2020 ، وسيقتصر بيعها على البالغين تسعة عشر عاما وما فوق، بالرغم من توصيات لجنة العمل بشأن الماريجوانا التي كانت حددت السن القانوني بثمانية عشر عاما.

كما أن الحكومة ستمنع استهلاك المخدر على الطرقات العامة وأماكن العمل وداخل السيارات، وسيسمح باستهلاكها داخل المنازل فقط.

شتلة الماريجوانا © CBC

ويقضي المشروع بإنشاء فروع تابعة لمؤسسة بيع الكحول الرسمية ، ما يعني أن إدارة بيعها ستنحصر شرعيا بمؤسسة واحدة، كما قال مدعي عام أونتاريو ووزير الصحة.

كما أن البيع عبر الإنترنيت سيكون مسموحا ابتداء من تموز – يوليو المقبل، موعد دخول القانون الفيديرالي حيز التنفيذ.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية