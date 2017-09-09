Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 09-09-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 9 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أرقام الأسبوع برنامج أسبوعي  من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

نقدّم من خلال البرنامج  مجموعة من الأخبار في أرقام تتمحور حول شؤون كنديّة  لفتت انتباهنا.

حذار السرعة في المناطق المدرسيّة في سسكتشوان:

وجّهت السلطات في مقاطعة سسكتشوان رسالة إلى السائقين تدعوهم فيها إلى احترام قواعد السرعة أثناء القيادة في المناطق المدرسيّة مع بداية العام الدراسي.

والمقصود بالمناطق المدرسيّة المناطق المحيطة بالشوارع القريبة من المدرسة والمسارات المخصّصة للمشاة والتي يتواجد فيها التلاميذ ولا سيّما صغار السن.

ويفيد استطلاع للرأي أجراه اتّحاد سائقي السيّارات الكندي  أنّ 90 بالمئة من الكنديّين لاحظوا وجود تصرّفات غير حذرة في المناطق المدرسيّة من بينها مثلا تجاوز السرعة القصوى المحدّدة ب 30 كيلومترا في الساعة، او عدم الانتباه أثناء القيادة.

إشارة سير تحدّد السرعة القصوى في منطقة مدرسيّة/ Radio-Canada/Pascale Bouchard

إشارة سير تحدّد السرعة القصوى في منطقة مدرسيّة/ Radio-Canada/Pascale Bouchard

وخلال السنتين الماضيتين لاحظ 65 بالمئة من المستطلعة آراؤهم حصول تجاوزات للسرعة على مقربة من المدارس.

وجرى الاستطلاع بين الخامس عشر والتاسع والعشرين من شهر أيّار مايو الفائت وشمل 2921 شخصا.

وطلبت شركة التأمين في حكومة مقاطعة سسكتشوان من السائقين اعتماد الحذر في المناطق المدرسيّة.

حملة توعية على السلامة في منطقة مدرسيّة/Radio-Canada/Jean-François Nadeau

حملة توعية على السلامة في منطقة مدرسيّة/Radio-Canada/Jean-François Nadeau

وأشارت إلى وقوع 28 حادث اصطدام تسبّبت 9 حوادث منها بوقوع جرحى.

كما تمّ تسطير 25 ألف محضر ضبط لحالات تجاوز السرعة في المناطق المدرسيّة.

وتنصح كلّ من الجمعيّة واتّحاد السائقين الكندي الأشخاص الذين يقودون سيّاراتهم في محيط المدارس باتّباع إشارات السير بدقّة ومراقبة الممرّات التي يعبر فيها التلاميذ سيرا على الأقدام.

كما تنصح الأهل الذين يقودون أولادهم إلى المدرسة بأن يركنوا سيّارتهم  بأمان في مكان بعيد قليلا وأن يتابعوا الطريق سيرا على الأقدام حتّى المدرسة.

كما تنصحان بتذكير الأولاد بالعبور في الأماكن المخصّصة لهم وبمغادرة المنزل باكرا ليكون أمامهم متّسع من الوقت للوصول إلى المدرسة قبل بدء الحصّة الدراسيّة.

إعصار إيرما
إعصار إيرما © NOAA-NASA via AP/Canadian Press

إعصار إيرما وأثره على الكنديين

معروف ماي أن الوجهة السياحية المفضلة لغالبية الكنديين، وللكيبيكيين بصورة عامة، هي ولاية فلوريدا ومدنها الساحلية على شواطئ المحيط الأطلسي. فضلا عن أن عشرات آلاف الكنديين والكيبيكيين ، ممن يطلق عليهم اسم " سنوبيردز، يقضون معظم فصل الشتاء في مدن فلوريدا كميامي وفورت لادردال وتامبا وأورلاندو وسواها. ما يعني أنهم سيتأثرون بإعصار إريما. وفي الأرقام:

500000 كندي يملكون منازل أو شققا في فلوريدا

300 شركة توظف حوالي اثنين وأربعين ألف شخص يمتلكها كنديون في فلوريدا

33000 منزل أو شقة اشتراها كنديون في الولاية ما بين نيسان – أبريل 2016 وآذار – مارس من العام الحالي يقيمة وسطية بلغت خمسمئة وستين ألف دولار، ثلاثة أرباعها سدد ثمنها نقدا أي بدون قرض عقاري.

مجموع قيمة المنازل والشقق التي يمتلكها الكنديون في فلوريدا تبلغ تسعة عشر مليار دولار وبالتالي، فلا شك أن أضرار إعصار إيرما ستصيب عددا كبيرا من الكنديين سيما وأن نسبة المنازل المؤمنة لا تتعدى الخمسة والثلاثين بالمئة.

الدمار
الدمار © CBC

1%

فقد أعلن بنك كندا يوم الأربعاء رفع معدل الفائدة الأساسي، أو معدل الفائدة الرئيسي، ربع نقطة مئوية ليبلغ 1%.

وهذه ثاني مرة في أقل من شهريْن يُقدم فيها بنك كندا، أي المصرف المركزي، على رفع سعر الفائدة الأساسية بربع نقطة مئوية، عازياً قراره في المرتيْن إلى الأداء الجيد للاقتصاد الكندي.

ومع هاتيْن الزيادتيْن، يوم الأربعاء وفي 12 تموز (يوليو) الفائت، يكون معدل الفائدة الرئيسي قد عاد إلى حيث كان مطلع العام 2015. ففي ذاك العام خفّض بنك كندا الفائدة مرتيْن، وبربع نقطة مئوية كل مرة، من أجل تحفيز اقتصاد كندي متعب جراء تدهور أسعار النفط.

مقر بنك كندا في أوتاوا (أرشيف)
مقر بنك كندا في أوتاوا (أرشيف) © Chris Wattie / Reuters

3,3%

هذه هي نسبة ارتفاع ديون الكنديين غير العقارية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمستواها في الربع الثاني من العام الفائت، ليبلغ معدلها 22595 دولاراً للفرد، حسب تقرير صدر يوم الثلاثاء عن الفرع الكندي لشركة "إكيفاكس" لمراقبة ديون المستهلكين.

لكن ارتفاع هذه الديون قابله تحسن في تسديدها، إذ سجل معدل التأخر في التسديد تراجعاً بنسبة 4,2% لتبلغ نسبته 1,09%، أي أن مقترضاً واحداً فقط من أصل اثنيْن وتسعين كان متأخراً أكثر من 60 يوماً عن تسديد الديون غير العقارية المتوجبة عليه في نهاية حزيران (يونيو) الفائت.

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فئة أرقام الأسبوع، إقتصاد، مجتمع

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