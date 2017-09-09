مواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 09-09-2017

مواقف في أقوال برنامج أسبوعي نتناول فيه الأحداث الكنديّة من خلال مواقف عبّر عنها كنديّون من مختلف نواحي الحياة.

"اختارت هذه المؤسّسة كيبيك في وقت هي موجودة في كلّ انحاء العالم، اختارت كيبيك إذن، وتحديدا منطقة لاك سان جان":

المؤسّسة التي قصدها رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار هي مؤسّسة يوبي سوفت الفرنسيّة العملاقة المختصّة في تصميم الالعاب الالكترونيّة وإنتاجها.

فقد قرّرت يوبي سوفت افتتاح استديو جديد لها في منطقة ساغني لاك سان جان الواقعة في شرق مقاطعة كيبيك.

ورصدت الشركة 135مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة للمشروع، ومن المتوقّع أن يوفّر مركز ساغني 125 فرصة عمل جديدة في المنطقة..

وتتيح الالعاب التي تنتجها يوبي سوفت لفرق المستخدمين أن تلعب ضدّ بعضها البعض من خلال الشبكة في مختلف أنحاء العالم.

وسوف يباشر 30 شخصا العمل في مكاتب موجودة في شيكوتيمي اعتبارا من مطلع العام المقبل 2018.

وأكّدت إدارة الشركة أنّها تحتاج إلى مبرمجين ومصمّمي ألعاب من أصحاب الكفاءات وبات من الصعب العثور عليهم في مكاتبها الموجودة في مونتريال وكيبيك وبييمون .

كما أكّدت على المستوى العريق للتأهيل على تصميم ألعاب الفيديو وبصورة خاصّة في جامعة كيبيك في شيكوتيمي.

"أحد أهمّ العوامل وجود مؤسّسات تعليميّة عالية المستوى على غرار جامعة كيبيك في شيكوتيمي التي تقدّم برامج مناسبة لألعاب الفيديو. وأنتهز الفرصة لأشدّد على أنّ الجامعة هي من أفضل الأسرار التي تحافظ عليها كيبيك قال جيمي بوليان مدير يوبيسوفت في ساغني لاك سان جان.

وتؤكّد يوبي سوفت أنّها تطوّر وجودها المناطقي وأنّها باقية في ساغني لمدّة طويلة.

ومن المتوقّع أن تستثمر الشركة على مدى العشر سنوات المقبلة 780 مليون دولار وأن توفّر ألف فرصة عمل في كيبيك .

وسوف تمنح حكومة كيبيك شركة يوبيسوفت خصما ضريبيّا بقيمة 160 مليون دولار.

ويأمل ابناء ساغني لاك سان جان في أن تجذب استثمارات يوبيسوفت المزيد من الشركات إلى منطقتهم.

مسألة استقبال طالبي اللجوء إلى كندا استأثرت بالمداولات التي دارت في اجتماع حزب الليبيراليين الحاكم واجتماعات حزب المحافظين المعارض وأسئلة الصحافيين التي وجهت إلى زعيميهما في أعقاب انتهاء الاجتماعين. ومما قاله أندرو شير، زعيم المحافظين:

زعيم المحافظين أندرو شير © Liam Richards/Canadian Press

"في ظل حكم جوستان ترودو وصلإلى كندا آلاف طالبي الهجرة شجعتهم بدون شك أقواله غير المسؤولة التي يؤكد فيها أن الجميع مرحب بهم هنا، مع معرفته بأن ذلك غير صحيح"

ورد عليه زعيم الليبراليين، رئيس الحكومة جوستان ترودو بالقول:

زعيم الليبيراليين رئيس الحكومة جوستان ترودو © Radio-Canada

"منذ سنتين كنا في حملة انتخابية وكان الحزب الحاكم ( أي المحافظين) يحاول تخويف الناس من المسلمين والأحزاب الأخرى ورأينا محدودية استعمال الخوف كسلاح سياسي".

وزير المالية الكندي بيل مورنو متحدثاً في مجلس العموم (أرشيف) © CP / Adrian Wyld

وننهي بكلامٍ لوزير المالية الفدرالي بيل مورنو قاله يوم الأربعاء تعليقاً على إعلان بنك كندا، أي المصرف المركزي، رفعَ سعر الفائدة الأساسية من 0,75% إلى 1%:

"بنك كندا يتجاوب مع مجموعة إيجابية جداً من المؤشرات الاقتصادية، قُمنا ببعض الاستثمارات الهامة في الاقتصاد الكندي، وهي تؤتي ثمارها، والكنديون يشعرون بتحسن، الاقتصاد ينمو، والنمو العام الفائت كان الأسرع في العقد الأخير من الزمن، ونمو سوق العمل فاق التوقعات، وهذه كلها مؤشرات إيجابية جداً، وبنك كندا يقول إنه عندما يتوفر ذلك، لديه المجال لرفع الفوائد قليلاً، وهذا ما ينبغي علينا أن نتوقعه عندما يكون أداء الاقتصاد جيداً".

وللفائدة الأساسية، أو الرئيسية، المعروفة أيضاً بفائدة ليلةٍ واحدة، تأثير على الفوائد التي يسددها المستدينون، كالفائدة العقارية المتغيرة، وعلى الفوائد التي يجنيها المدخرون.

وهذه ثاني مرة في أقل من شهريْن يُقدم فيها بنك كندا على رفع سعر الفائدة الأساسية بربع نقطة مئوية، عازياً قراره في المرتيْن إلى الأداء الجيد للاقتصاد الكندي.