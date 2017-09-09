مستخدمو تويتر غاضبون

أثارت التعديلات الحديثة التي ادخلتها خدمة تويتر على شروط استخدامه انتقادات لاذعة وغضب مستخدميه.

وتنص هذه التعديلات الجديدة على حق تويتر في استخدام محتوى ما ينشره المشترك بكل حرية. اذ يمكن لتويتر على سبيل المثال تسويق او تزويد شركائها التجاريين بهذا المحتوى أو معلومات عنهم دون أن تدفع أي تعويضات مالية لهم.

وتسعى شركة تويتر من وراء هذه التعديلات إلى تحسين أوضاعها المالية. ولم تستطع شركة تويتر تحقيق أرباح منذ تأسيسها سنة 2006. وتجدر الاشارة الى ان الأمير السعودي الوليد بن طلال يُعد من أبرز المستثمرين في شركة تويتر.

وتدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ ابتداءا من شهر أكتوبر المقبل.

زبير الجازي