من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبو صعب

من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبو صعب
Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

بلا حدود ليوم الأحد 10-09-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأحد 10 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

بلا حدود برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

نقدّم برنامجنا هذا الأسبوع على الفيسبوك المباشر Facebook Live  من قصر المؤتمرات  في مدينة مونتريال.

ونخصّص البرنامج بأكمله لصالون التنمية الكندي المغاربيّ المنعقد في قصر المؤتمرات.

وينعقد الصالون وهو أهمّ لقاء من نوعه لتجمّع المهنيّين من أبناء الجاليات المغاربيّة والعربيّة  يومي الجمعة والسبت في الثامن والتاسع من أيلول سبتمبر الجاري 2017.

ويهدف الصالون لإبراز الوجوه المغاربيّة  والعربيّة وتموضعها في المجتمع الكندي على أكثر من صعيد اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي.

كما ينظّم الصالون باستمرار محاضرات ولقاءات ثقافيّة،  ويساعد أبناء الجالية المغاربيّة والعربيّة على تطوير شبكة تواصل بين أصحاب الأعمال والأساتذة الجامعيّين وفعاليّات الجالية المغاربيّة بصورة إجماليّة.

كما ينظّم في إطار انعقاده سنويّا مسابقة لأصحاب الأعمال ويفتح أبوابه أمام كلّ الراغبين في المشاركة فيها.

أسرة القسم العربي مع الضيوف في صالون التنمية المغاربي في مونتريال
أسرة القسم العربي مع الضيوف في صالون التنمية المغاربي في مونتريال © راديو كندا الدولي/RCI

وقد حفل الصالون هذه السنة وكعادته بمجموعة من الأكشاك للمشاركين من مختلف مجالات العمل والخدمات للمهاجرين.

ضيوف القسم العربي في الصالون هم على التوالي:

نسرين اليحيا من جمعيّة La maisonnée لمساعدة المهاجرين الواصلين حديثا إلى كندا.

من اليسار: عماد حلاّق وزهير طابا وعقيلة سخري
من اليسار: عماد حلاّق وزهير طابا وعقيلة سخري © راديو كندا الدولي/RCI

عقيلة سخري استاذة اللغة العربيّة في جامعة مونتريال والاعلاميّة  في راديو مغرب أف أم في مونتريال

فادي برطاوي من جمعيّة CASA الائتلاف الكندي لمساعدة السوريّين.

نسرين يحيا وفادي برطاوي
نسرين يحيا وفادي برطاوي © راديو كندا الدولي/RCI

عماد حلاّق الكاتب والمحاضر ومؤسّس جمعيّة سلسبيل الضاد عام 2001  لتدريس اللغة العربيّة في مونتريال لغير الناطقين بالعربيّة.

زهير طابا من اذاعة CINA، أوّل اذاعة موسيقيّة عربيّة في مونتريال

وتناول ضيوفنا الأنشطة التي تقوم بها الجالية المغاربيّة وتحدّثوا عن الخدمات والمساعدات التي تقدّمها المؤسّسات والهيئات التي يعملون فيها للقادمين الجدد إلى كندا، وعن اللغة العربيّة وتحدّيات تدريسها في الجامعات الكنديّة.

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ،
فئة مجتمع، هجرة ولجوء

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
مجتمع، هجرة ولجوءبلا حدود ليوم الأحد 10-09-2017انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيتمستخدمو تويتر غاضبونإقتصاد، سياسةمواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 09-09-2017أرقام الأسبوع، إقتصاد، مجتمعأرقام الأسبوع المنتهي السبت 09-09-2017دولي، سياسةاليمن: استمرار الحرب المأساوية في ظل لامبالاة دولية وعجز عربيصحة، مجتمعأونتاريو: إنشاء 150 مركزا لبيع المارجواناشربل روحانا: الوحي كالحب فرحٌ غدّارمجتمعالمتهم بالاعتداء على مسجد كيبيك أمام المحكمة للمرة الثالثةالسكان الأصليون، مجتمعاليوم العالمي للسكّان الأصليّين: أضواء على إقليم نونافيك في الشمال الكيبيكيمجتمعالشرق الكندي يرسل دفعة جديدة من رجال إطفاء إلى بريتيش كولومبيا

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية