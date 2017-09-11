كيبيك: اليمين المتطرّف يعزّز تواجده

افادت معلومات حصل عليها راديو كندا أنّ ميليشيا "ثري بيرسنترز" Three percenters اليمينيّة المتطرّفة تنتشر في عدد من أنحاء مقاطعة كيبيك.

وجمعت الاذاعة معلومات حول الميليشيا من خلال الرسائل المتبادلة بيت أفرادها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرّف الميليشيا نفسها على أنّها مجموعة من "الوطنيّين" لمقاومة ما أسمته التجاوزات التي ترتكبها الحكومات.

ويتعيّن على من يرغب في الانضمام إلى المجموعة في كيبيك أن تكون لديه رخصة حيازة السلاح.

ويقول ماكسيم فيزيه من مركز الوقاية من التشدّد الذي يقود إلى العنف إنّ المجموعة التي نشأت في الولايات المتّحدة أصبح لها فروع في كيبيك.

ويضيف أنّ المجموعة تجري أنشطتها بعيدا عن الأضواء وتتجنّب الدعاية.

"إنّها حركة من اليمين المتطرّف وواحدة من الحركات التي ينبغي مراقبتها من حيث إمكانيّة العنف. وأعضاؤها ليسوا عنيفين ربّما حاليّا ولن يصبحوا كذلك مستقبلا ولكنّهم مجهّزون ومدرّبون قال ماكسيم فيزيه".

وأكّدت شرطة كيبيك والشرطة الفدراليّة الكنديّة أنّها على علم بوجود هذه الميليشيات دون أن توضح ما إذا كانت تحقّق بشأنها.

ولاحظ راديو كندا وجود تعليقات معادية للهجرة وللمسلمين على موقع الحركة الالكتروني.

ويصوّر الموقع رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو على أنّه يشكّل تهديدا للأمن القومي بسبب مواقفه من الهجرة.

وقد رفض كافّة أعضاء المجموعة في كيبيك الادلاء بأيّ حديث لراديو كندا.

وقد شارك أعضاء من هذه الميليشيا من تورونتو في مظاهرة معادية للمهاجرين نظّمتها حركة بيغيدا في لندن الشهر الماضي.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)