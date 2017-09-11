أطنان من المساعدات الغذائية من سوق جان طالون في مونتريال

يقوم متطوعون من مركز الموارد والعمل المجتمعي في شرق مدينة مونتريال بجمع الخضار والفواكه التي لم يتم بيعها في سوق جان طالون وفرزها ومن ثم توزيعها مجانا على ذوي الدخل المحدود والمحتاجين.

وتعتبر منسقة خدمات التغذية الصحية ماغي لوبو أن حوالي مئة شخص يستفيدون من هذه المساعدات الغذائية أسبوعيا وتمكنت المؤسسة في أسبوع واحد من جمع ألف كلغ من الخضار والفاكهة ولاحظت أن باعة السوق باتوا أكثر كرما بحيث كانت المؤسسة تجمع الأغذية من دكان واحد في السوق أما اليوم فتجمع الخضار والفاكهة من أكثر من دكان. وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع تجريبي تم إطلاقه العام الماضي وتمكن خلال خمسة أشهر من جمع وتوزيع واحد وعشرين طنا من الفاكهة والخضار .

عملية فرز الأطعمة © راديو كندا

وتمكنت المؤسسة هذا العام من تخصيص غرفة مبردة في مركزها وشراء شاحنة مبردة بفضل مساعدة البلدية وبعض التنظيمات الإنسانية ويقوم متطوعوها ثلاث مرات في الأسبوع بجمع الأغذية التي يتركها لهم باعة سوق جان طالون داخل الغرفة المبردة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية