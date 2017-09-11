إعصار إيرما: عودة الكنديين إلى بلدهم لن تتأخر

من المسؤول عما أصاب الكنديين جراء إعصار إيرما، واستمرار احتجاز معظمهم في أماكن ما زالت خطرة؟ الجواب ليس سهلا إذ أن ثمة عدة عوامل والكل مسؤول ولو بدرجات متفاوتة: فالمسافرون الكنديون المحتجزون مسؤولون لكونهم اختاروا السفر إلى مناطق معرضة دائما للأعاصير في هذه الفترة من السنة. وشركات الطيران مسؤولة لعدم تنبيه المسافرين على متنها وحتى لعدم إلغائها الرحلات، والحكومة الفيديرالية مسؤولة لعدم إجلائهم فور معرفة وجهة الإعصار ومسار هبوبه قبل بلوغه اليابسة.

الدمار © راديو كندا

مهما يكن من أمر، فثمة آلاف الكنديين يسعون حاليا إلى العودة إلى بلادهم سالمين ويبدو أن العودة لن تتأخر كثيرا مع هدوء جنون الطبيعة.

المزيد من التفاصيل في التقرير التالي:استمعوا AR_Reportage_1-20170911-WRA10

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية