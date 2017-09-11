معهد "سيجيب فانييه" في سان لوران في مدينة مونتريال (أرشيف).

معهد "سيجيب فانييه" في سان لوران في مدينة مونتريال (أرشيف).
Photo Credit: Radio-Canada

21 مليون دولار من أوتاوا وكيبيك للأبحاث في معاهد الـ”سيجيب”

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الإثنين 11 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعلنت الحكومة الفدرالية وحكومة مقاطعة كيبيك عن توفير مساعدة قدرها 21 مليون دولار لتمويل 14 مشروعاً بحثياً في تسعة من معاهد الـ"سيجيب" (Cégeps) في مقاطعة كيبيك.

وسيساهم هذا المبلغ بصورة رئيسية في إنشاء مركز جهوي للأبحاث والتدريب في مجال الخدمات الصحية، ومركز خدمات في مجال الصحة الحيوانية في معهد "فانييه" في مونتريال، وتجديد مختبر الهندسة المدنية في معهد "أهونتسيك" في مونتريال أيضاً.

وجاء الإعلان عن هذه المساعدة اليوم على لسان وزيرة التعليم العالي في حكومة كيبيك الليبرالية هيلين دافيد وزميلها وزير الصحة غايتان باريت وبحضور ممثل عن الحكومة الليبرالية في أوتاوا.

وزيرة التعليم العالي في حكومة كيبيك هيلين دافيد (أرشيف)
وزيرة التعليم العالي في حكومة كيبيك هيلين دافيد (أرشيف) © Radio-Canada

وهذه المساعدة جزء من مبلغ 1,1 مليار دولار ستضخه الحكومة الفدرالية وحكومة كيبيك وشركاء من القطاع الخاص في جامعات مقاطعة كيبيك ومعاهد الـ"سيجيب" فيها.

ومعاهد الـ"سيجيب" ممر إلزامي لدخول الجامعة في مقاطعة كيبيك، ومدة الدراسة فيها سنتان للحصول على شهادة عامة وثلاث سنوات للحصول على شهادة فنية.

(راديو كندا)

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فئة ثقافة وفنون، سياسة، صحة

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