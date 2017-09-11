غرامة لسفينة سياحية لتجاوزها السرعة القانونية في خليج سان لوران

تلقت سفينة "سيفين سيز نافيغايتور" السياحية غرامة من وزارة النقل الفدرالية بقيمة ستة آلاف دولار لتجاوزها السرعة المسموح بها في خليج سان لوران.

و"سيفين سيز نافيغايتور" هي أول سفينة تتلقى غرامة من هذا النوع منذ أن حددت وزارة النقل الفدرالية قبل شهر السرعة القصوى للسفن في خليج سان لوران بـ10 عقدات (ما يعادل 18,5 كيلومتراً في الساعة) بهدف حماية الحيتان السوداء.

ويسري هذا الإجراء على السفن التي يبلغ طولها 20 متراً وما فوق في الجزء الغربي من خليج سان لوران وشمال جزيرة الأمير إدوارد، أصغر المقاطعات الكندية.

وكانت هذه السفن تسير بسرعة معدلها 15 عقدة في المنطقة المشار إليها حسب تقديرات وزارة النقل قبل تحديد السرعة بـ10 عقدات.

أحد الحيتان السوداء التي نفقت هذا الصيف في خليج نهر سان لوران © Pêches et Océans Canada / Presse canadienne

وأمام مالكي سفينة "سيفين سيز نافيغايتور" 30 يوماً لتسديد الغرامة أو الطلب من محكمة الاستئناف التابعة لوزارة النقل إعادة النظر في قرار فرضها أو في قيمتها.

وكان فصل الصيف قاتماً للحيتان السوداء، إذ عُثر على جيف نحوٍ من عشرةٍ منها في خليج سان لوران وقبالة سواحل جزيرة نيوفاوندلاند في أقصى الشرق الكندي.

(راديو كندا)