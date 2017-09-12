إعصار إيرما: عشرات السيّاح الكنديّين يعودون إلى البلاد

وصل عشرات السيّاح الكنديّين الليلة الماضية إلى البلاد عائدين من إجازات في جزر الكاريبي التي ضربها إعصار إيرما.

ووصل نحو من 250 شخصا من جزر توركس وكايكوس وجزيرة سان مارتان على متن رحلات نظّمتها خصّيصا شركة آر كندا وشركة ويست جيت.

ويقول لورن ستيوارت الناطق باسم شركة ويست جيت إنّه أمكن إجلاء كلّ الكنديّين الذين كانوا بحاجة للمساعدة عن جزيرة سان مارتان، كما عاد على متن الرحلة نفسها خمسون مواطنا أميركيّا.

وبدت ملامح التعب على وجوه الكنديّين بعد حالة القلق التي عاشوها بسبب الاعصار ولكنّهم عبّروا عن ارتياحهم للعودة سالمين إلى البلاد.

وكان العديد من الكنديّين قد ندّدوا ببطء الحكومة الكنديّة في مساعدتهم في حين تمّ إجلاء مواطنين من جنسيّات أخرى بصورة أسرع،على متن رحلات عسكريّة في بعض الأحيان.

ويشار في هذا السياق إلى أنّ الرحلات التجاريّة كانت ممنوعة حتّى أمس في مطار جزر توركس وكيكوس الذي كان مخصّصا للرحلات الانسانيّة والعسكريّة دون سواها.

وأكّدت وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند أنّ طائرة تابعة للخطوط الجويّة الكنديّة ومحمّلة بالمساعدات الانسانيّة وصلت إلى توركس اند كيكوس يوم الأحد الماضي ولكنّها لم تتمكّن من المغادرة ونقل المسافرين الكنديّين بسبب الحظر الذي فرضته السلطات المحليّة على الرحلات التجاريّة.

وتمّ إجلاء 691 كنديّا عن جزر توركس وكيكوس وجزيرة سان مارتان حسبما أفادت به وزيرة التنمية الدوليّة الكنديّة ماري كلود بيبو.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)