زعيم الحزب الكيبيكي جان فرانسوا ليزيه محاطا بنوّاب حزبه خلال المؤتمر السنوي في مونتريال/Graham Hughes/PC

زعيم الحزب الكيبيكي جان فرانسوا ليزيه محاطا بنوّاب حزبه خلال المؤتمر السنوي في مونتريال/Graham Hughes/PC

كيبيك: الحزب الكيبيكي وتحدّيات المرحلة السياسيّة المقبلة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 12 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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عقد الحزب الكيبيكي بزعامة جان فرانسوا ليزيه مؤتمره السنوي نهاية الأسبوع الفائت في قصر المؤتمرات في مدينة مونتريال.

وشارك في المؤتمر 1500 مندوب صوّتوا على الثقة بزعيمهم  بأغلبيّة 92 بالمئة وهو من بين أعلى نسب التأييد التي ينالها احد زعماء هذا الحزب الذي يشكّل المعارضة الرسميّة في الجمعيّة الوطنيّة (البرلمان) في كيبيك.

وتناول المجتمعون العديد من الملفّات من بينها الصحّة واللغة الفرنسيّة والحياد الديني للدولة ، وهي كلّها ملفّات تشغل الرأي العام الكيبيكي بالاجمال.

وشدّد زعيم الحزب جان فرانسوا ليزيه في كلمته على موقف حزبه من كلّ هذه المسائل، وانتقد موقف الحزب الليبرالي المحلّي الحاكم برئاسة فيليب كويار وحزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك بزعامة فرانسوا لوغو وهو أيضا حزب معارضة.

وارتدى خطابه طابعا اكثر أهميّة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعيّة التي ستجري في كيبيك مطلع شهر تشرين الأوّل اكتوبر من العام المقبل 2018.

ويشار في هذا السياق إلى أنّ الحزب الكيبيكي متراجع في التأييد الشعبي حسب آخر استطلاعات الرأي، إذ حلّ في المرتبة الثالثة بعد الحزب الليبرالي وحزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك.

وأكّد جان فرانسوا ليزيه  أنّ حزبه سيعتمد خطّة فويّة،  بعيدا عن الشعارات، تهدف إلى تحقيق طموحات الكيبيكيّين.

أنييس مالتيه النائبة عن الحزب اليبيكي تتحدّث خلال مؤتمر الحزب في مونتريال/Radio-Canada

أنييس مالتيه النائبة عن الحزب اليبيكي تتحدّث خلال مؤتمر الحزب في مونتريال/Radio-Canada

وانتقد سياسة وزير الصحّة غايتان باريت التي اعتبر أنّها  تشبه سياسة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك الذي دعا في ما دعا إليه إلى زيادة رواتب الأطبّاء.

ودعا  ليزيه بدل ذلك إلى تخصيص مئات ملايين الدولارات للمرضى ، كما دعا إلى تعزيز أوضاع الممرّضين والصيادلة والعاملين في القطاع الصحّي ومنحهم المزيد من الاستقلاليّة، ما يساهم في تخفيف الضغط عنهم.

وانتقد ردّا على سؤال سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الليبراليّة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو واعتبر أنّ ترودو أثار آمالا خاطئة لدى اللاجئين  وطالبي اللجوء عندما قال لهم أهلا بكم في كندا.

وأكّد أنّ من واجب كيبيك أن تساعد اللاجئين وتؤمّن لهم احتياجاتهم وأضاف بأنّه ينبغي أن تتحمّل اوتاوا الكلفة الناجمة عن ذلك لأنّها هي المسؤولة عن وصولهم إلى كندا.

وممّا لا شكّ فيه أنّ التأييد الواسع النطاق والثقة الكبيرة التي منحها مندوبو الحزب الكيبيكي لزعيمهم تعزّز موقعه.

كما أنّ هذه الثقة تطلق يد جان فرانسوا ليزيه لاتّخاذ القرارات التي طالما دعمها والتي اختلفت عن مواقف البعض داخل حزبه.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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