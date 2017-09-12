كيبيك: تبسيط عملية توظيف العمال الأجانب من ذوي الكفاءات المتخصصة

سيصبح بإمكان أصحاب الأعمال في مقاطعة كيبيك الاستفادة من عملية مبسطة لتوظيف عمال أجانب من ذوي الكفاءات المتخصصة أو الخبرات في مجالات مهنية مطلوبة بكثرة.

وأعلنت الحكومة الفدرالية وحكومة مقاطعة كيبيك يوم أمس عن هذا الإجراء الذي يحمل اسم "نافذة المواهب العالمية" والذي يندرج ضمن برنامج العمال الأجانب المؤقتين.

ويتيح الإجراء الجديد منح الأولوية لطلبات العمال الأجانب الذين يستوفون شروطه وتسريع حصولهم عن أذونات العمل.

وزيرة الهجرة والتعددية والاحتواء المجتمعي في حكومة كيبيك كاثلين فيل (أرشيف) © Radio-Canada

وعلى الشركات الكيبيكية التي تنشط في التجديد والابتكار والراغبة بالاستفادة من الإجراء الجديد أن تتصل بمؤسسة الاستثمارات الكيبيكية (Investissement Québec) أو وكالة كيبيك الدولية للتنمية الاقتصادية (Québec International) المخولتيْن بأن تحيلانها على الحكومة الفدرالية.

وأعطت وزيرة الهجرة والتعددية والاحتواء المجتمعي في حكومة كيبيك كاثلين فيل الشركات العاملة في مجال الألعاب الإلكترونية كمثال عن الشركات الكيبيكية التي قد تطلب الاستفادة من الإجراء الجديد، مشيرة إلى أن هذه الشركات تشهد نمواً سنوياً بنسبة 16%، أي "أكثر بكثير من قدراتنا على تكوين اليد العاملة المحلية".

(راديو كندا)