مونتريال: البدء بمحاكمة شابين بتهمة الإرهاب

بدأت اليوم عملية اختيار هيئة المحلفين لمحاكمة صبرين جرمان (20 عاما ) والمهدي جمالي (21 عاما ) بتهم ذات علاقة بالإرهاب، والمتوقع أن تستمر عشرة أسابيع.

وسيتم اختيار هيئة المحلفين من بين مئة وخمسين شخصا استدعتهم المحكمة إلى قصر العدل اليوم، شرط ألا تكون لديهم أفكار مسبقة حول الموضوع تمنعهم من إصدار الحكم بصورة منصفة وعادلة.

وكان الطالبان في معهد ميزونوف في مونتريال تم اعتقالهما في نيسان – أبريل عام 2015 بتهمة محاولة مغادرة كندا بهدف القيام بعملية إرهابية في الخارج وامتلاك مواد متفجرة وإقامة علاقة مع تنظيم إرهابي.

فريق مكافحة الإرهاب في أوتاوا © Presse Canadienne/Adrian Wyld

والطالبان اللذان دفعا ببراءتهما يواجهان حكم السجن المؤبد في حال ثبوت التهمة.

هذا وما زال الطالبان معتقلين منذ توقيفهما في الرابع من نيسان – أبريل 2015

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية