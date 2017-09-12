متظاهرون يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا

متظاهرون يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا
Photo Credit: Radio-Canada

رفع الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 12 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

أفاد تقرير مستقل صادر عن "مكتب المسؤولية المالية" في مقاطعة أونتاريو بأن رفع الحد الأدنى للأجور في المقاطعة ، إلى خمسة عشر دولارا للساعة، سيتسبب بفقدان آلاف الوظائف في أوساط العمال ذوي الدخل المحدود، كما كان توقع أصحاب الشركات الذين نددوا بقرار الحكومة.

واعتبر التقرير أن رفع الحد الأدنى للأجور سيتسبب بفقدان ما لا يقل عن خمسين ألف وظيفة خاصة في أوساط المراهقين والراشدين الشباب. ورأى " أن رفع الحد الأدنى هذه المرة، أهم وأسرع من المرات السابقة ما قد يدفع المؤسسات إلى تقليص كلفة الإنتاج بصورة أكثر جذرية" من مثل أن تعمد بعض المؤسسات إلى اعتماد المزيد من المكننة ما يؤدي إلى التخلي عن خدمات الموظفين.

وأضافت الدراسة بأن رفع الحد الأدنى للأجور لن يشكل " آلية تدخل فعالة لتقليص نسبة الفقر في أونتاريو".

© راديو كندا

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لأجور في أونتاريو يبلغ 11،40 دولارا لساعة العمل وسيبلغ 14 دولارا العام المقبل ليصل إلى 15 دولارا مع حلول العام 2019.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

شارك
كلمات مفتاحية
فئة إقتصاد، مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
الموسيقار شربل روحانا/موقع مهرجان الفنون والموسيقى العربيّة في كندا
مسلّحون يزعم أنّهم ينتمون إلى مجموعة "ثريبرز" اليمينيّة المتطرّفة/ Facebook/Tirée de la page Canadian Three Percenters
بيئة وحياة حيوانية"إيرما" وسائر الأعاصير: ما دور الإنسان؟مجتمعتنامي تنظيمات اليمين المتطرف في كنداإقتصاد، مجتمعرفع الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائفكيبيك: الحزب الكيبيكي وتحدّيات المرحلة السياسيّة المقبلةمونتريال: البدء بمحاكمة شابين بتهمة الإرهابإقتصاد، سياسة، هجرة ولجوءكيبيك: تبسيط عملية توظيف العمال الأجانب من ذوي الكفاءات المتخصصةمجتمعإعصار إيرما: عشرات السيّاح الكنديّين يعودون إلى البلادمجتمعكيبيك: لجنة شامبرلان تستانف تحقيقها حول حماية المصادر الصحفيّةبيئة وحياة حيوانيةغرامة لسفينة سياحية لتجاوزها السرعة القانونية في خليج سان لورانثقافة وفنون، سياسة، صحة21 مليون دولار من أوتاوا وكيبيك للأبحاث في معاهد الـ"سيجيب"

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية