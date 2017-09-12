رفع الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف

أفاد تقرير مستقل صادر عن "مكتب المسؤولية المالية" في مقاطعة أونتاريو بأن رفع الحد الأدنى للأجور في المقاطعة ، إلى خمسة عشر دولارا للساعة، سيتسبب بفقدان آلاف الوظائف في أوساط العمال ذوي الدخل المحدود، كما كان توقع أصحاب الشركات الذين نددوا بقرار الحكومة.

واعتبر التقرير أن رفع الحد الأدنى للأجور سيتسبب بفقدان ما لا يقل عن خمسين ألف وظيفة خاصة في أوساط المراهقين والراشدين الشباب. ورأى " أن رفع الحد الأدنى هذه المرة، أهم وأسرع من المرات السابقة ما قد يدفع المؤسسات إلى تقليص كلفة الإنتاج بصورة أكثر جذرية" من مثل أن تعمد بعض المؤسسات إلى اعتماد المزيد من المكننة ما يؤدي إلى التخلي عن خدمات الموظفين.

وأضافت الدراسة بأن رفع الحد الأدنى للأجور لن يشكل " آلية تدخل فعالة لتقليص نسبة الفقر في أونتاريو".

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تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لأجور في أونتاريو يبلغ 11،40 دولارا لساعة العمل وسيبلغ 14 دولارا العام المقبل ليصل إلى 15 دولارا مع حلول العام 2019.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية