تنامي تنظيمات اليمين المتطرف في كندا

تنامي الحركات والتنظيمات اليمينية المتطرفة وازدياد عدد المنتسبين إليها تحت شعار " الوطنية" و "الدفاع عن الهوية والتراث" وإعلانها عن طروحاتها علانية إن عبر التظاهرات أوالتجمعات أو وسائل التواصل الاجتماعي، بات يثير قلق مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية التي تجمع على اعتبار أن الهجرة إلى كندا تشكل حاجة وضرورة، إن على الصعيد الديموغرافي، وإن على الصعيد الاقتصادي وسوق العمل والاستفادة من خبرات الوافدين الجدد في شتى المجالات.

شعار إحدى المنظمات اليمينية المتطرفة في كندا © راديو كندا

هيئة الإذاعة الكندية كشفت في تحقيق صحافي قامت به، وجود خلايا ميليشيات مسلحة من اليمين المتطرف دخلت كندا مؤخرا من الولايات المتحدة.

والمنظمة الجديدة التي بدأت بالانتشار في معظم أنحاء كيبيك تحمل اسم منظمة الثلاثة بالمئة وتختلف عن المنظمات الأخرى بكونها تفرض على أعضائها تقديم رقم رخصة اقتناء السلاح.

المزيد من التفاصيل في التقرير التالي:استمعوا AR_Reportage_1-20170912-WRA10

راديو كندا الدولي - هيئة الإذاعة الكندية