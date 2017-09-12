الحكومة الفدرالية لا تضع الميزانية المتوازنة نصب عينيها

قال اليوم وزير المالية الفدرالي بيل مورنو إنه لا ينوي في المستقبل القريب تقديم جدول زمني بشأن التوصل المحتمل لميزانية عامة متوازنة حتى وإن كان الاقتصاد الكندي في حالة جيدة.

وأضاف مورنو أن حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا ماضية في استراتيجيتها الاستثمارية في البنى التحتية في مختلف أنحاء كندا التي تنص على تخصيص عشرات مليارات الدولارات في هذا المجال حتى وإن كان الثمن عجوزات في الميزانية على امتداد خمس سنوات على الأقل.

مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا (أرشيف) © Getty Images

ويأتي كلام مورنو بعد أقل من أسبوعيْن على صدور بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الفعلي في كندا في حزيران (يونيو) الفائت لشهر ثامن على التوالي، وارتفاعه في الربع الثاني من السنة الحالية بنسبة 4,5% وفق وتيرة سنوية، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون له نمواً بنسبة 3,7%، وارتفاعه في النصف الأول من السنة بنسبة 3% وفق وتيرة سنوية، وهي أعلى نسبة نمو نصف سنوي للاقتصاد الكندي منذ عام 2002.

(وكالة الصحافة الكندية)