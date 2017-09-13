الاعصار ايرما: شركة هيدرو كيبيك للطاقة الكهربائيّة تمدّ يد المساعدة

يتوجّه فريق من عمّال تمديدات الكهرباء تابع لشركة هيدرو كيبيك للطاقة الكهربائيّة إلى ولاية جورجيا الأميركيّة لمساعدتها على استعادة التيّار الكهربائي الذي انقطع عن أكثر من نصف مليون مشترك بسبب الاعصار إيرما.

وانطلقت قافلة الحافلات التابعة لهيدرو كيبيك صباح اليوم الأربعاء من مونتريال وعلى متنها 125 عاملا لمساعدة العمّال الأميركيّين على إصلاح شبكة الكهرباء المنهارة.

وأعرب العمّال عن فرحتهم بالقيام بهذه المهمّة وأكّدوا أنّهم ذاهبون لاصلاح الأعطال ويدركون جيّدا أنّ أضرارا جسيمة لحقت بإمدادات الطاقة الكهربائيّة.

ويقول ايفون جولان الذي يعمل منذ 30 عاما لدى هيدرو كيبيك إنّ المواطنين الأميركيّين ينظرون إلى عمّال التمديدات الكهربائيّة الكيبيكيّين وكأنّهم أبطال لأنّهم يعملون تحت الضغط".

ومن المتوقّع أن يعمل عمّال التمديدات 16 ساعة في اليوم ، ولا يعرفون متى ستنتهي مهمّتهم.

و تستمرّ الرحلة بالبرّ من مونتريال إلى ولاية جورجيا 4 أيّام ليباشر بعدها عمّال هيدرو كيبيك عملهم إلى جانب زملائهم الأميركيّين.

وتتولّى شركة جورجيا باور للطاقة كلفة تنقّل العمّال الكيبيكيّين.

وكان عمّال تمديدات الكهرباء من مقاطعات اونتاريو ونيوبرنزويك ونوفا سكوشا قد توجّهوا إلى الولايات المتّحدة للمساعدة على إصلاح خطوط الكهرباء المنهارة في المناطق التي ضربها الاعصاران ايرما وهارفي.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)