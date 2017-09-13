كندا: كلفة إجازة رئيس الحكومة مرتفعة

بلغت كلفة الاجازة التي أمضاها رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو في إحدى جزر الباهاماس التي تخصّ الآغا خان ما يزيد بقليل على 215 ألف دولار من المال العام حسب معلومات حصلت عليها سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة بموجب قانون الحصول على المعلومات.

وتشمل الكلفة نفقات تكبّدتها الشرطة الفدراليّة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجيّة، وتفوق بنسبة 70 بالمئة الكلفة التي جرى الحديث عنها سابقا وقيل إنّها بلغت 127 ألف دولار.

وتفيد معلومات سي بي سي أنّ الكلفة التي تكبّدتها الشرطة الفدراليّة لتأمين الحماية لرئيس الحكومة خلال إجازته بلغت نحوا من 153 ألف دولار، أي أعلى بكثير من مبلغ ال 72 ألف دولار الذي ذكرته الشرطة سابقا.

ووصف الناطق باسم حزب المحافظين بيتر كنت إجازة جوستان ترودو خلال عطلة عيد الميلاد الفائت بأنّها "إسراف لا يُغتفر".

وانتقد النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد ناتان كولين رئيس الحكومة الذي يريد أن يصوّر نفسه "كبطل الطبقة الوسطى" حسب قول كولين.

وكانت اللجنة الفدراليّة للمناقبيّة قد بدأت تحقيقا في استخدام رئيس الحكومة مروحيّة خاصّة بالآغا خان للتوجّه إلى الباهاماس.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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التحقيق في استخدام ترودو مروحيّة خاصّة بالآغا خان