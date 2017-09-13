كندا: تشريع الماريجوانا لأغراض ترفيهيّة يطرح علامات استفهام

باشرت اللجنة البرلمانيّة في مجلس العموم الكنديّ أعمالها حول مشروع القانون سي 45 المتعلّق بتشريع الماريجوانا.

وبدأت اللجنة أعمالها قبل أسبوع على موعد افتتاح الدورة البرلمانيّة الخريفيّة في اوتاوا.

وتهدف الحكومة الكنديّة في أن يصبح القانون نافذا مطلع شهر تمّوز يوليو من العام المقبل 2018.

ويطرح تشريع الماريجوانا تحدّيات كبيرة أمام المقاطعات الكنديّة التي تسعى حكوماتها لأن تكون جاهزة في الموعد الذي حدّدته اوتاوا.

وتختلف مواقف الكنديّين من تشريعها بين التأييد والمعارضة، كما أنّ ثمة اختلافا في المواقف بشأن السنّ القانوننيّة لشرائها واستهلاكها.

وثمّة أسئلة حول السنّ التي تصبح فيها حيازة الماريجوانا وتدخينها مسموحة، وحول بيع منتجات الماريجوانا التي تأمل السلطات أن تؤدّي إلى قطع الطريق على عصابات تهريب المخدّرات التي تستفيد من الفراغ القانوني حول هذه المادّة.

وتقول آن ماكليلان رئيسة مجموعة العمل حول تشريع الماريجوانا إنّها تتفهّم الحذر الذي تبديه الحكومة الفدراليّة في تعاملها مع مشروع القانون سي 45، وتشير في الوقت عينه إلى أنّ المواد الغذائيّة التي تدخل الماريجوانا في صناعتها باتت تستهوي أعدادا أكبر من الكنديّين.

والطلب عليها مرتفع واستهلاكها بطريقة مسؤولة يبقى أفضل من تدخين الماريجوانا كما تقول آن ماكليلان رئيسة مجموعة العمل حول تشريع الماريجوانا.

ويقول الدكتور مارك وير الرئيس المشارك إنّ مجموعة العمل استمعت إلى مروحة واسعة من الآراء حول الماريجوانا ومن الصعب أن نتبيّن الحقيقة لأنّ كلّ طرف استشهد بأدلّة تدعم موقفه .

وثمّة دراسات وبيانات كثيرة حول الموضوع تتناقض في ما بينها، إذ أنّ بعضها يفيد أنّ الماريجوانا مضرّة للصحّة والبعض الآخر ينفي وجود أضرار ناجمة عن تدخينها كما يقول مارك وير

ويشكّل تحديد السنّ القانونيّة لشراء الماريجوانا وتدخينها واحدة من بين النقاط الخلافيّة العديدة بشأنها.

وفي حين حدّدت الحكومة الكنديّة السنّ القانونيّة بثمانية عشر عاما، رفعتها مقاطعة اونتاريو إلى تسعة عشر عاما بينما اعتبرت نقابة الأطبّاء أنّه من الأفضل أن تكون اعلى من ذلك.

وخلصت مجموعة العمل حول تشريع الماريجوانا إلى أنّ الثامنة عشرة هي سنّ معقولة كما تقول آن ماكليلان رئيسة المجموعة

وتضيف ماكليلان أنّ العديد من المقاطعات الكنديّة تسمح لمن هم في الثامنة عشرة من العمر بشراء الكحول والسجائر في حين تحدّد مقاطعات أخرى هذه السنّ بتسعة عشر عاما.

وتؤكّد رئيسة مجموعة العمل حول الماريجوانا حرص المجموعة على احترام القوانين المعمول بها في كلّ مقاطعة، بما يتناسب والسنّ التي حدّدتها لبيع الكحول والتبغ ومشتقّاته وايضا الماريجوانا.

وتضيف أنّ اكبر مجموعة مستهلكة هي بين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين من العمر.

وقد أكّد 30 بالمئة من هذه المجموعة أنّهم استخدموا أحد أشكال الماريجوانا في السنوات الماضية.

وأكّدت ماكليلان أنّ رفع السنّ القانونيّة سيدفع بهذه الشريحة من المواطنين نحو السوق غير الشرعيّة ونحو المهرّبين لشراء الماريجوانا وهو ما تسعى اوتاوا لأن تتحاشاه.

وتسعى لإبعاد هذه الفئة العمريّة من المستهلكين عن السوق السوداء ولتأمين الرقابة على نوعيّة المواد التي يشترونها.

ويشار في الختام إلى أنّ الجدل سيستمرّ حتّى مطلع تمّوز يوليو المقبل وهو الموعد الذي حدّدته اوتاوا ليدخل القانون سي 45 حيّز التطبيق.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)