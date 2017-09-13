محمد أمين مزاوي

محمد أمين مزاوي
Photo Credit: راديو كندا

لجأ إلى الكنيسة هربا من ترحيله إلى تونس

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 13 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

"غداً سأحصل على حريتي ، إن لم يجرِ أي تطور اليوم، فغدا سيتم الاتصال معي وأحصل على الخبر المفرح" هذا ما لا ينفك من ترديده يومياً  التونسي محمد أمين مزاوي البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما، والذي ينتظر قرار حصوله على حق اللجوء إلى كندا منذ أكثر من ست سنوات.

ومحمد، المولود في تونس، كان اعتنق الدين المسيحي وهو في الثامنة عشرة من العمر، وغادر بلاده عام 2011 مخافة تعرضه للاضطهاد كما يقول، واضطر إلى اللجوء إلى إحدى الكنائس في بلدة شيدياك، في الشرق الكندي منذ سنتين وثلاثة أشهر، في أعقاب صدور قرار بترحيله، وما زال من يومها يعيش في الكنيسة ولا يغادرها أبدا مخافة اعتقاله وتنفيذ قرار الترحيل. ويعلق محمد على وضعه بالقول: " سنتان وثلاثة أشهر هي الفترة التي يقضيها المجرم القاتل في السجن وأنا أنتظر أن تتخذ الحكومة قرارا بمنحي حق اللجوء".

محمد أمين مزاوي
محمد أمين مزاوي © راديو كندا

ويؤكد محمد أنه يستعمل كل الوسائل للحفاظ على معنوياته لكن وضعه بات يؤثر سلبا على حياته  وهذا ما يؤكده مدير مستوصف اللاجئين في نيو برنزويك، أكرم بن صلاح الذي يقول: "هو في وضع دقيق جدا".

هذا وينظم سكان البلدة وأبناء رعية الكنيسة مسيرة في الحادي والعشرين من الجاري لدعم محمد أمين مزاوي ومطالبة وزير الهجرة أحمد حسين بمنحه حق اللجوء.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

شارك
كلمات مفتاحية
فئة مجتمع، هجرة ولجوء

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
مسلّحون يزعم أنّهم ينتمون إلى مجموعة "ثريبرز" اليمينيّة المتطرّفة/ Facebook/Tirée de la page Canadian Three Percenters
الموسيقار شربل روحانا/موقع مهرجان الفنون والموسيقى العربيّة في كندا
دولي، سياسةالموصل بعد العاصفةالشرطة تدعو الحكومة إلى عدم السماح بزرع الماريجوانا في المنازلمجتمعكندا: تشريع الماريجوانا لأغراض ترفيهيّة يطرح علامات استفهاممجتمع، هجرة ولجوءلجأ إلى الكنيسة هربا من ترحيله إلى تونسمجتمعكندا: كلفة إجازة رئيس الحكومة مرتفعةمجتمعالاعصار ايرما: شركة هيدرو كيبيك للطاقة الكهربائيّة تمدّ يد المساعدةإقتصاد، سياسةالحكومة الفدرالية لا تضع الميزانية المتوازنة نصب عينيهابيئة وحياة حيوانية"إيرما" وسائر الأعاصير: ما دور الإنسان؟مجتمعتنامي تنظيمات اليمين المتطرف في كنداإقتصاد، مجتمعرفع الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-Canada.ca CBC.ca
Quel impact aura Irma sur le tourisme?Québec entend faciliter l'accès à la naloxone en cas de surdoses d'opioïdesProcès pour corruption : Kathleen Wynne jure n'avoir jamais offert de récompenseDes annonces trop alléchantes pour être vraies dans les réseaux sociauxDes revenus à la hausse, mais pas pour tous les CanadiensLes effets psychiatriques du THC contrecarrés par des médicamentsLe NPD demande une stratégie nationale en logement spécifique aux AutochtonesLe chef national de l'Assemblée des Premières Nations offre un bâton à exploits au CanadaL'Irlande du Nord se mêle à son tour de la dispute entre Bombardier et BoeingLe départ du chef de cabinet est un « changement nécessaire », dit Couillard
CFL eliminates contact practices, lengthens schedule in name of safetyHigh school shooting near Spokane, Wash., leaves 1 student dead, 3 injuredTrudeau presses Myanmar's Aung San Suu Kyi on violence against Muslim minorityVery Mommy Wine Festival sparks debate about safe drinking and motherhoodThe future of photography is a camera made of code'You can always rebuild': Southwestern Albertans allowed to view properties affected by wildfireOntario Premier Kathleen Wynne tells court she was aware of meeting with candidateControversial senator says all Canadians free to preserve own culture 'on their own time, with their own dime'Olympic double: IOC says yes to Paris in '24, and L.A. for '286 Florida nursing home deaths linked to Hurricane Irma's aftermath