فتاة تدخن الماريجوانا أمام البرلمان

فتاة تدخن الماريجوانا أمام البرلمان
Photo Credit: Justin Tang/Canadian Press

الشرطة تدعو الحكومة إلى عدم السماح بزرع الماريجوانا في المنازل

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 13 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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طالب ممثلون عن أجهزة الشرطة الحكومة الفيديرالية أمام اللجنة البرلمانية التي تدرس حاليا قانون تشريع الماريجوانا، بعدم السماح بزرع أشتال المخدر داخل المنازل حتى بعد صدور القانون بتشريع زراعة الماريجوانا واستهلاكها لأغراض ترفيهية، كما حثوها على التخلي عن الموعد المقرر لوضع القانون قيد التنفيذ مطلع تموز – يوليو المقبل.

واعتبر ممثلو الأجهزة الأمنية أن زراعة المايجوانا في المنازل تتناقض مع أحد أهداف تشريع المخدر وهو إبعاد الماريجوانا عن متناول الأطفال والمراهقين. وأكدوا أنه إضافة إلى ذلك فإن السماح بزرع أربع شتلات بطول لا يتعدى المئة سنتمتر داخل المنازل يشكل خطرا على الصحة (احتمال تعفنها) وعلى الأمن والسلامة (خطر الحرائق).

أشتال الماريجوانا
أشتال الماريجوانا © CBC

وأكد ممثلو أجهزة الشرطة أنه  "من المستحيل" أن تتمكن الشرطة من احترام موعد البدء رسميا بتنفيذ القرار لأن تدريب أفراد الشرطة يتطلب المزيد من الوقت.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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