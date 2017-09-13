تدريس جغرافية الشرق الأوسط لطلاب أميركيين: لذة وتحديات لأكاديمي فلسطيني

تدريس مادة "جغرافية الشرق الأوسط" لطلاب أميركيين، هذه كانت مهمة، أو رسالة، ضيفي البروفيسور حسين الريماوي، أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة بيرزيت الفلسطينية، خلال هذا الصيف.

والبروفيسور الريماوي، الذي ساهم على مرّ السنين في برنامجنا محللاً أحداث الشرق الأوسط وبشكل خاص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعطى مادة "جغرافية الشرق الأوسط" لطلاب السنة الأخيرة في المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا في جامعة كينت (Kent State University) في ولاية أوهايو الأميركية، وهي الجامعة التي حصل منها على شهادة الدكتوراه قبل ثلاثة عقود ونيف.

جامعة بيرزيت الفلسطينية في الضفة الغربية حيث يدرّس البروفيسور حسين الريماوي © حنّا قريطم / ويكيبيديا

وهذه ليست المرة الأولى التي يذهب فيها الدكتور الريماوي إلى جامعة كينت ليدرّس طلابها. وأُتيح له في هذه المهمة الأكاديمية اصطحاب طلابه إلى مدينة ديربورن التي تبعد نحواً من 300 كيلومتر عن مدينة كينت والتي تشكل مع ضواحيها أكبر تجمع للعرب والمسلمين في الولايات المتحدة.

حاورتُ البروفيسور الريماوي حول هذه التجربة في مجتمع أميركي متعدد الأصول كالمجتمع الكندي.