كندا: ارتفاع متوسط الدخل بـ10,84% خلال عقد من الزمن

تفيد دراسة جديدة لوكالة الإحصاء الكندية أن متوسط دخل الفرد في كندا ارتفع من 63457 دولاراً في السنة عام 2005 إلى 70336 دولاراً في السنة عام 2015، أي أنه ارتفع بنسبة 10,84% في عشر سنوات.

وعلى سبيل المقارنة ارتفع متوسط الدخل بنسبة 9,2% خلال العقد السابق للفترة المذكورة، أي بين عاميْ 1995 و2005، وتراجع بنسبة 1,8% في العقد الذي سبق، أي بين عاميْ 1985 و1995.

لكن الدراسة الصادرة اليوم تظهر أن نسبة الكنديين من ذوي الدخل المحدود ظلت ثابتة بين عاميْ 2005 و2015.

تظاهرة في مونتريال في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة © CP / Graham Hughes

وعلى صعيد الأقاليم والمقاطعات سُجل متوسط الدخل الأعلى عام 2015 في أقاليم الشمال الغربي، إذ بلغ 117688 دولاراً، ثم في إقليم نونافوت (97441 دولاراً)، فمقاطعة ألبرتا (93835 دولاراً)، فإقليم يوكون (84521 دولاراً)، فمقاطعة ساسكاتشيوان (75412 دولاراً)، فكبرى المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، أونتاريو (74287 دولاراً).

أما في المقاطعات السبع الأخرى فكان متوسط الدخل عام 2015 أدنى من متوسط الدخل الوطني، وحلت نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في أسفل القائمة (59347 دولاراً) وسبقتها مباشرة كيبيك (59822 دولاراً).

وارتفع متوسط الدخل في كافة الأقاليم والمقاطعات بين عاميْ 2005 و2015، مع تسجيل نسبة الارتفاع الأعلى في إقليم نونافوت (36,7%)، والأدنى في أونتاريو (3,8%).

(راديو كندا)