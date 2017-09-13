علم جديد لمونتريال يذكّر بعطاءات السكان الأصليين

قدّمت اليوم بلدية مونتريال بصورة رسمية علماً وشعار نبّالةٍ جديديْن للمدينة يذكّران بمساهمة السكان الأصليين في تأسيسها.

ويميّز العلمَ وشعارَ النبّالة الجديديْن عن القديميْن صنوبرةٌ بيضاء (pin blanc) تتوسطهما.

وترمز الصنوبرة البيضاء للسلام ولتواجد السكان الأصليين على الأرض التي شهدت ولادة مدينة مونتريال في الجزيرة التي تحمل الاسم نفسه، وتم اختيارها من قبل لجنة استشارية من جمعية الأمم الأوائل في كيبيك ولابرادور وممثل عن مركز تاريخ مونتريال.

وتنضم بالتالي الصنوبرة البيضاء إلى النباتات الأربعة الأخرى في علم مونتريال وشعار نبّالتها، وهي الزنبقة الزرقاء والوردة الحمراء وزهرة الشوك البنفسجية وورقة البرسيم الخضراء، والتي ترمز على التوالي إلى مساهمات الفرنسيين والإنكليز والاسكتلنديين والإيرلنديين في تأسيس المدينة.

شعار النبّالة الجديد لمدينة مونتريال © Ville de Montreal

وجاء الكشف عن العلم وشعار النبّالة الجديديْن في احتفال ترأسه عمدة مونتريال دنيس كودير وحضره زعيم جمعية الأمم الأوائل في كيبيك ولابرادور جيسلان بيكار وجاء في إطار إحياء الذكرى السنوية العاشرة لإعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية.

وفي وقت لاحق، وفي إطار الذكرى نفسها، أعلن العمدة كودير أن اسم جيفري أمهيرست سيُنزع من خرائط مدينة مونتريال. ويحمل أحد شوارع كبرى مدن مقاطعة كيبيك اسم هذا الجنرال البريطاني الذي أعطى السكان الأصليين عمداً بطانيات ملوثة بفيروسات الجدري.

(رايدو كندا / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)