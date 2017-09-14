اشرطة الفدراليّة استخدت تقنية تتبّع الهواتف الخليويّة بصورة غير شرعيّة/ Radio-Canada

اشرطة الفدراليّة استخدت تقنية تتبّع الهواتف الخليويّة بصورة غير شرعيّة/ Radio-Canada

كندا: الشرطة الفدراليّة خالفت شرعة الحقوق والحريّات

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الخميس 14 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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استخدمت الشرطة الفدراليّة 6 مرّات تقنيّة تتبّع قواعد بيانات الهواتف الخليويّة بصورة غير شرعيّة حسبما ورد في تقرير  لمفوّضيّة حماية حياة الكنديّين الخاصّة.

وأفادت معلومات حصل عليها راديو كندا أنّ الشرطة الفدراليّة كانت تعكف على دراسة شكوى رفعهتها منظّمة اوبن ميديا OpenMedia تتخوّف المنظّمة فيها من أن تكون الشرطة الفدراليّة قد حصلت على معلومات تخصّ الكنديّين من خلال استخدامها جهاز التنصّت على المكالمات الهاتفيّة آي إم إس آي كاتشر IMSI catcher .

"لقد أثار عدم الشفافيّة أسئلة عديدة بشأن قوّة هذه الأجهزة واستخدامها. نشجّع بقوّة الشرطة الفدراليّة على متابعة جهودها من حيث الانفتاح والمساءلة  في ما يتعلّق باستخدامها التقنيّات أثناء عملها كتبت المفوّضيّة في تقريرها".

الشرطة الفدراليّة استخدمت تقنيّة آي إم إس ’ي كاتشر بصورة غير شرعيّة/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

الشرطة الفدراليّة استخدمت تقنيّة آي إم إس ’ي كاتشر بصورة غير شرعيّة/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

وقد استخدمت الشرطة الفدراليّة  تقنيّات مختلفة في إطار 125 تحقيقا أجرتها بين عامي 2011 و2016 حسب التقرير.

وسبق للشرطة الفدراليّة أن اكّدت  في نيسان ابريل الفائت أنّها  تلتقط المعلومات المتعلّقة بالهاتف دون سواه من الرسائل الالكترونيّة او المحتوى.

لكنّ مفوّضيّة حماية الحياة الخاصّة تقول إنّ أجهزة التنصّت آي إم إس آي كاتشر تلتقط معلومات حول الكنديّين لا علاقة لها بالتحقيق الذي تجريه الشرطة الفدراليّة.

وأعربت منظّمة أوبن ميديا عن ارتياحها للتقرير ودعت إلى وضع أطر واضحة تزيد من صعوبة استخدام هذه التقنيّات.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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