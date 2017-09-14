مونتريال: جديد حول كلفة سباق الفورمولا إي للسيّارات الكهربائيّة

وصلت كلفة ساعات العمل الاضافيّة لعناصر شرطة مونتريال خلال سباق الفورمولا إي للسيّارات الالكترونيّة الذي جرى الصيف الماضي 650 ألف دولار حسب معلومات حصل عليها راديو كندا.

وقد عمل عناصر الشرطة 9100 ساعة إضافيّة خلال الفترة ما بين 16 تمّوز يوليو و7 آب أغسطس لتأمين حركة السير وتذليل العراقيل التي نجمت عن إقفال العديد من الشوارع أمام السيّارات قبل السباق وخلاله.

وتقول شرطة مونتريال إنّ أنشطة عديدة أخرى تزامنت مع سباق الفورمولا إي أدّت إلى مشاكل في حركة السير وحتّمت عليها نشر المزيد من عناصرها في شوارع المدينة.

ويمثّل مبلغ ال650 ألف دولار نصف كلفة عمل الشرطة خلال سباق الفورمولا إي والتي بلغت نحوا من مليون و250 ألف دولار.

ويشكّل اللجوء إلى الشرطة لتأمين السير ومراقبة ورش العمل ملفّا حسّاسا بالنسبة لبلديّة مونتريال لأنّ عناصرها يتقاضون في هذه الحالات أجرا أكثر ارتفاعا على أساس ساعات عمل إضافيّة.

(راديو كندا الدولي/راديو كندا)