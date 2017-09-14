الهوكي على الجليد: أبناء الجاليات المهاجرة يلتقون على حبّ هذه الرياضة

يستعدّ الفريق اللبناني للهوكي على الجليد في مونتريال لمقابلة فريق الجزائر للهوكي المقيم في فرنسا والذي يصل إلى مونتريال يوم غد الجمعة.

وإذا كان الهوكي، إحدى الرياضات الشعبيّة في كندا، غير مألوف ربّما في دول مثل الجزائر أو المغرب ولبنان أودول اميركا اللاتينيّة وسواها، إلاّ أنّ أبناء الجاليات المهاجرة يألفون هذه الرياضة ويتحمّسون لهذا الفريق أو ذاك.

ويذهب البعض أكثر من ذلك إلى حدّ تشكيل فرق للهوكي، تضمّ هواة هذه الرياضة الذين تعلّموها أو كبروا معها في كندا، دون أن يذهب بهم الأمر بالضرورة إلى حدّ الاحتراف.

شعار الفريق اللبناني للهوكي في مونتريال © Page Facebook/Association de hockey libanaise

ونسمع مثلا عن الفريق اللبناني أو الفريق المغربي أو فريق هايتي للهوكي على الجليد في مونتريال أو عن الفريق المصري في ميشيغان في الولايات المتّحدة.

وتستهوي هذه الفرق الكثيرين وينضمّ إليها لاعبون هواة من مختلف انحاء كندا وحتّى من الولايات المتّحدة ودول أخرى في بعض الأحيان.

حول المباراة التي يتقابل فيها فريقا لبنان والجزائر للهوكي أجريت مقابلة مع الأستاذ رالف ملكي المؤسّس المشارك ومدرّب الفريق اللبناني للهوكي في مونتريال.