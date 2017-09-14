الهوكي على الجليد: أبناء الجاليات المهاجرة يلتقون على حبّ هذه الرياضة

يستعدّ الفريق اللبناني للهوكي على الجليد في مونتريال لمقابلة فريق الجزائر للهوكي المقيم في فرنسا والذي يصل إلى مونتريال يوم غد الجمعة.
وإذا كان الهوكي، إحدى الرياضات الشعبيّة في كندا، غير مألوف ربّما في دول مثل الجزائر أو المغرب ولبنان أودول اميركا اللاتينيّة وسواها، إلاّ أنّ أبناء الجاليات المهاجرة يألفون هذه الرياضة ويتحمّسون لهذا الفريق أو ذاك.
ويذهب البعض أكثر من ذلك إلى حدّ تشكيل فرق للهوكي، تضمّ هواة هذه الرياضة الذين تعلّموها أو كبروا معها في كندا، دون أن يذهب بهم الأمر بالضرورة إلى حدّ الاحتراف.
ونسمع مثلا عن الفريق اللبناني أو الفريق المغربي أو فريق هايتي للهوكي على الجليد في مونتريال أو عن الفريق المصري في ميشيغان في الولايات المتّحدة.
وتستهوي هذه الفرق الكثيرين وينضمّ إليها لاعبون هواة من مختلف انحاء كندا وحتّى من الولايات المتّحدة ودول أخرى في بعض الأحيان.
حول المباراة التي يتقابل فيها فريقا لبنان والجزائر للهوكي أجريت مقابلة مع الأستاذ رالف ملكي المؤسّس المشارك ومدرّب الفريق اللبناني للهوكي في مونتريال.استمعوا
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