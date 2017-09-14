تنامي اهتمام الكنديين العرب بالشأن السياسي الكندي

اهتمام أبناء الجاليات العربية بالسياسة الكندية يتنامى يوما عن يوم ، وعلى المستويات الثلاثة ، إي الصعيد الفيديرالي والمحلي والبلدي، غبر الترشح للانتخابات على مختلف تلك الصعد.

وقد تمكن عدة كنديين من أصول عربية من الفوز في الانتخابات وثمة نواب فيديراليون ومحليون ومستشارون بلديون في أكثر من منطقة كندية.

في الخامس من تشرين الثاني - نوفمبر المقبل، ستجرى الانتخابات البلدية في مقاطعة كيبيك التي تضم ألفا ومئة بلدية موزعة على المقاطعة، منها بلديات ذات أهمية كبيرة من مثل مونتريال وكيبيك وشربروك، ومنها طبعا بلديات صغيرة لا تأثير كبيرا لها.

وبين المرشحين لخوضها من أبناء الجاليات العربية، السيدة فاديا نصر، الكندية السورية، والناشطة في الجالية العربية وبخاصة السورية منذ عدة سنوات، وهي ضيفتنا اليوم في حديث هاتفي أجريته معها: